В России увеличилось число пожертвований на благотворительность

В России продолжают предприниматься меры, направленные на решение проблем, связанных с демографическим кризисом. Несколько регионов запретили проведение абортов в частных клиниках, другие – на законодательном уровне ввели запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. О том, что о проблеме абортов в России говорит президент Владимир Путин, и как ситуацию оценивает православная церковь, расскажет редакция «Радио 1».

В трех российских регионах ввели штрафы за «склонение к абортам»

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В каких регионах России запретили аборты в частных клиниках

Впервые закон о запрете склонения женщин к абортам был принят в Мордовии, затем к инициативе присоединились Тверская и Тамбовская области. Нововведение предусматривает штрафы до 200 тысяч рублей. Мера направлена на борьбу с низкой рождаемостью. Ответственность установлена за уговоры, подкуп и обман беременных женщин.Помимо установления ответственности за склонение женщин к аборту, власти Нижегородской области предложили еще одну меру, направленную на сокращение количества случаев прерывания беременности. В регионе ввели запрет на аборты в частных клиниках.Следом запретили прерывание беременности в частных клиниках в Крыму, Курской области, Татарстане и Челябинской области.30 ноября отказались от проведения процедуры абортов в частных клиниках Липецкой области. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова. По ее словам, аборты в регионе будут проводить только государственные медицинские учреждения.





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«Все-таки государство за последние годы очень много сделало для поддержки семей с детьми», — подчеркнул президент.





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Запрет абортов не поможет улучшить рождаемость

«Польша, Аргентина, Испания, Ирландия, некоторые штаты США — нигде запрет на медицинское прерывание беременности не приводил к ощутимым результатам», — заметил эксперт.