В России стали строить больше жилых домов

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Все регионы России значительно увеличили строительство многоквартирных жилых домов. Об это сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
На пленарном заседании VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов выступил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.
Стоит отметить, что в Госдуму внесли программу, которая позволит индивидуальное жилищное строительство вывести на новый уровень.
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«В этом году мы достаточно успешно идем к новым рекордам строительство многоквартирного жилья. Сегодня почти каждый регион увеличил градостроительный потенциал 106 млн кв метров такого жилья находится в стройке. <…> » , - отметил Ирек Файзуллин.
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Мира Полтева