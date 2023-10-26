В России в 2024 году могут ввести акциз на медицинский спирт

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В 2024 году могут ввести акциз на весь производимый в России спирт, включая медицинский, передает РИА Новости.
Ожидается, что это принесет дополнительные доходы в бюджет в размере от 15 до 20 миллиардов рублей. Однако, сроки введения данной меры зависят от разработки механизма, который позволит избежать увеличения стоимости лекарств. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов подчеркнул в интервью РИА Новости, что важно не допустить удорожания медицинских препаратов с содержанием спирта. Ранее было объявлено, что Минфин и Минздрав ищут способы решения этой проблемы, и планируют завершить работу в течение месяца.
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Артем Кузьмин