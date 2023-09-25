В России весной 2024 года испытают беспилотный бронеавтомобиль «Зубило»

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Весной 2024 года начнутся испытания беспилотного бронеавтомобиля «Зубило». Об этом пишет РИА Новости.
«Беспилотная платформа «Зубило» после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка», — говорится в публикации.
По словам собеседника агентства, у бронеавтомобиля улучшат электронику и «Зубило» сможет работать в автономном режиме. сможет работать в автономном режиме. На испытания ВС РФ броневик будет передан весной 2024 года.
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Диана Аванесян