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В России вырастут цены в общепите из-за дефицита официантов

07 августа 2023, 09:11

Фото: iStock/Drazen Zigic

Летом 2023 год на рынке общепита возник существенный дефицит кадров. Нехватку персонала ощутили предприятия и сервисы по поиску работы. При этом год назад тенденция была противоположной.
«Коммерсантъ» сообщает, что в июле количество вакансий увеличилось в 2 раза в годовом выражении, отмечают в Coffee Like, на платформах «Авито Работа» и «Наймикс». SuperJob сообщает о росте числа вакансий на 17%, а ProPersonnel — на 45%.

Дефицит официантов возник на фоне сокращения количества соискателей на 7-12%. Такая ситуация в итоге приведёт к повышению цен в общепитах.


Директор по персоналу «Юниреста» Людмила Кислова считает, что на ситуацию повлияла низкая рождаемость в 1990-е годы. Также кадры уходят из отрасли для работы в госсекторе и ВПК, где можно заработать больше. В сети ресторанов «Андерсон» одной из причин называют снижение миграционного потока из постсоветских стран: падение курса рубля делает трудовую миграцию невыгодной.

«Авито Работа» и «Наймикс» сообщают, что в июле зарплата в целом по отрасли выросла на 18% в годовом выражении, до 36,4 тысячи рублей, а у работников кухни — на 23%, до 26,3 тысячи рублей. Средний оклад официантов вырос на 21%, до 37,4 тысячи рублей, у бариста — на 20%, до 30,5 тысячи, у барменов — на 18%, до 32,2 тысячи.

Чтобы сохранить заведения общепита, придётся увеличивать зарплаты персоналу, а расходы на это лягут на потребителей, за счёт повышения цен.

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#общепит
#рестораны
#кафе
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Украинская телеведущая объявлена в розыск после русофобских высказываний
МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*
07 августа 2023, 10:03

Фото: iStock/Chalabala

МВД РФ объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*, которая ранее неоднократно допускала русофобские высказывания. Это следует из ведомственной базы разыскиваемых.
Прежде, СК РФ сообщал, что украинская телеведущая заявила о необходимости убийства россиян. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов.

В ведомстве заявили о намерении инициировать проверку по факту публичных высказываний Соколовой*. 

В настоящее время, сведения о розыске телеведущей внесены в соответствующую базу МВД. Правовые основания для розыска Соколовой* не раскрываются. Предположительно, подобные высказывания стали поводом для объявления в розыск украинской ведущей, выступающей за русофобию. 
 
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*включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
#суд
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#арест
#розыск
#ск рф
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Аксёнов: В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерна
07 августа 2023, 09:53

Фото: Telegram-канал С. Аксёнова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе намолочено более двух миллионов тонн зернобобовых и зерновых культур, что составляет 95% от предварительных прогнозов.
«В Крыму намолочено более двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Поздравляю наших аграриев с этим впечатляющим результатом!» - написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

По словам главы полуострова, по состоянию на понедельник, 7 августа, обмолочено более 560 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых, что составляет около 95% от предварительного прогноза.

Аксёнов также поблагодарил причастных за труд, и за обеспечение продовольственной безопасности Крыма.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что в России в текущем году ожидается рекордный урожай зерновых.

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#россия
#зерно
#урожай
#владимир путин
#президент
#труд
#telegram
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Лантратова предложила тратить маткапитал на ремонт
07 августа 2023, 09:52

Фото: IStock/Natalia Kuzina

Средства материнского капитала предложено использовать для ремонта квартир.
Данный законопроект готовится к внесению в Госдуму первым заместителем председателя комитета по просвещению Яной Лантратовой. Она направила обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
 
«Прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть и оценить данную законодательную инициативу и представить позицию правительства РФ по данному вопросу», —сказано в письме, которое имеется в распоряжении «Известий».
Депутат Лантратова пишет, что к ней часто обращаются граждане с предложениями о возможности использования средств маткапитала на ремонт жилья.

Ранее в Госдуме предложили использовать средства материнского капитала на инвестиционном счёте.

Материнский капитал – это самое крупное пособие, которое получают семьи с детьми. Однако потратить его можно на ограниченное количество услуг. В частности, на погашение кредитов и займов, улучшение жилищных условий без кредитных средств, образование ребёнка и другое. Однако 21% владельцев капитала не находят применение средствам маткапитала.

В связи с этим группа депутатов Госдумы предложила новое применение материнскому капиталу. Так предлагается направить средства на инвестиции. Это позволит семье получить два вида пассивного дохода: купоны по облигациям и налоговый вычет.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, глава ЛДПР Леонид Слуцкий уверен, что такое нововведение поможет семьям сохранить и приумножить финансы, а экономика страны начнёт лучше развиваться за счёт дополнительных вложений.

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#маткапитал
#дети
#родители
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В Приморье задержали матроса, пытавшегося поджечь военкомат
SHOT: Матрос судоходной компании задержан за попытку поджога военкомата в Приморье
07 августа 2023, 09:52

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Приморье сообщили о задержании матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, гражданский матрос полностью раскаялся и признал вину.  

В начале августа, задержанный попытался поджечь здание военкомата, бросив в него два «коктейля Молотова». Отмечается, что одна из бутылок с горючей смесью пролетела мимо, а другая попала в помещение, но не загорелась.   По словам мужчины, к противоправным действиям его побудили мошенники, которые представились сотрудниками полиции и введя в заблуждение, заставили совершить поджог.
  
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#мошенники
#поджог
#здание
#мужчины
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Дорожники Подмосковья за неделю отремонтировали около 9 тысяч дефектов покрытия
07 августа 2023, 09:49

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 9 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около 5,5 тысяч ям, а на региональной — больше 3,4 тысяч, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Балашиха — почти 800 ям, Серпухов — свыше 380, Мытищи — порядка 320, Щёлково — свыше 270 и другие. 

Более 600 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах Зарайска, Луховиц, Коломны, Серебряных Прудов и Каширы.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#специалисты
#дорожные знаки
#служба
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Мурашко: отечественные производители лекарств и оборудования должны быть в приоритете
07 августа 2023, 09:36

Фото: iStock/humonia

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в период пандемии коронавируса основную массу оборудования и лекарств, которые использовали в больницах, произвели в России.
Приоритет в поставках медицинской продукции для объектов здравоохранения должны иметь отечественные производители. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
 
«Мы настаиваем, чтобы при заключении контрактов, приоритеты отдавались отечественному производству, которое в последние годы показывает колоссальные успехи», - об этом министр заявил на всероссийском совещании по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе.
Также министр отметил, что на международных форумах Минздрав видит «так называемый вау-эффект» от зарубежных специалистов после знакомства с российскими технологиями.

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#минздрав
#михаил мурашко
#больницы
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В понедельник утром загруженность подмосковных дорог составляет 3 балла
07 августа 2023, 09:25

Фото: istockphoto / alexandragl1

В понедельник, 7 августа, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. На дорогах зафиксировано больше 985 тысяч автомобилей, на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Волоколамском, Дмитровском, Ленинградском, Киевском, Каширском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щёлковском и Ярославском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до +33 градусов, без осадков. Жара снижает скорость реакции и нарушает концентрацию внимания, что может привести к ДТП, поэтому отнеситесь внимательно к своему самочувствию — не садитесь за руль, если чувствуете даже небольшое недомогание. Минтранс призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон, не обгонять в запрещённых местах. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра. Не оставляйть в салоне автомобиля детей и животных.

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#минтранс
#урал
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Мурашко заявил о модернизации первичного звена здравоохранения в новых регионах РФ
07 августа 2023, 09:03

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уже с текущего года начнётся модернизация первичного звена здравоохранения в новых регионах России. Оно будет развиваться также, как и в других российских регионах.
«Все в этих субъектах будет развиваться в точности также, как и во всех остальных регионах Российской Федерации», - рассказал Мурашко.

По его словам, в новых российских регионах уже в этом году начнется реализация модернизации первичного звена здравоохранения. Он подчеркнул, что уже в текущем году будут направлены деньги для того, чтобы доукомплектовать медицинские учреждения необходимой техникой, а также для проведения капитальных ремонтов зданий.

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#минздрав
#деньги
#минздрав рф
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Жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за жары
07 августа 2023, 08:07

Фото: istockphoto/AndreyPopov

В краснодарской Единой дежурно-диспетчерской службе объявили об экономии электроэнергии для жителей.
Такие рекомендации связаны с огромной нагрузкой на энергосистему в условиях жары.

Власти просят местных жителей и гостей города перейти в режим экономии электроэнергии и не создавать дополнительную нагрузку на электросети.

Ранее главный научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступающей сильной жаре в некоторых регионах страны.

В частности, Вильфанд отметил, что в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Калмыкии ожидается показатель температуры до 40—43°C. В Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях столбик термометра достигнет отметки до +37°C.

Ученый подчеркнул экстремальность температурных условий, предстоящих в южных регионах европейской части России.

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