В России вырастут цены в общепите из-за дефицита официантов

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за прошлую неделю на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 9 тысяч дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около 5,5 тысяч ям, а на региональной — больше 3,4 тысяч, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Балашиха — почти 800 ям, Серпухов — свыше 380, Мытищи — порядка 320, Щёлково — свыше 270 и другие.



Более 600 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах Зарайска, Луховиц, Коломны, Серебряных Прудов и Каширы.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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