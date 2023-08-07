В России вырастут цены в общепите из-за дефицита официантов

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Дефицит официантов возник на фоне сокращения количества соискателей на 7-12%. Такая ситуация в итоге приведёт к повышению цен в общепитах.
«Авито Работа» и «Наймикс» сообщают, что в июле зарплата в целом по отрасли выросла на 18% в годовом выражении, до 36,4 тысячи рублей, а у работников кухни — на 23%, до 26,3 тысячи рублей. Средний оклад официантов вырос на 21%, до 37,4 тысячи рублей, у бариста — на 20%, до 30,5 тысячи, у барменов — на 18%, до 32,2 тысячи.
Чтобы сохранить заведения общепита, придётся увеличивать зарплаты персоналу, а расходы на это лягут на потребителей, за счёт повышения цен.
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