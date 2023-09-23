В России вырос спрос на один вид квартир

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Россияне в 2 раза чаще интересовались покупкой жилья площадью до 30 кв. м в новостройках в сравнении с прошлым годом.
«Известия», ссылаясь на данные аналитиков федеральной компании «Этажи», пишут, что самыми популярными у жителей России остаются квартиры площадью 30–55 кв. м (63% покупателей), на втором месте жильё площадью от 56 до 83 кв. м (21% покупателей), мини-квартирами площадью до 30 кв. м интересовались 13% покупателей.
Средняя цена квадратного метра в квартирах малой площади — выше. При этом такое жильё выигрывает конечной стоимостью объекта. Данные квартиры покупают как стартовое жилье или в целях инвестирования.
Эксперты считают, что на фоне роста цен и снижения доступности ипотеки доля интереса к мини-квартирам продолжит расти.
Ранее коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов рассказал, что сдача в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке, окупится примерно за 14 лет. Квартира в новостройке, которую хозяин сдаёт в аренду, окупится уже за 19 лет. Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России.
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Средняя цена квадратного метра в квартирах малой площади — выше. При этом такое жильё выигрывает конечной стоимостью объекта. Данные квартиры покупают как стартовое жилье или в целях инвестирования.
Ранее коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов рассказал, что сдача в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке, окупится примерно за 14 лет. Квартира в новостройке, которую хозяин сдаёт в аренду, окупится уже за 19 лет. Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России.
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Мария Фирсова