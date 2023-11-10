В России вырос спрос на услуги красоты и здоровья

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Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что среди россиян в сентябре-октябре этого года вырос спрос к услугам в категории «Красота и здоровье» на 44% в сравнении аналогичным периодом прошлого года.
Как передаёт Газета.ру, наибольший спрос этой осенью наблюдается на таких мастеров сферы, как мастера по бровям и ресницам, диетологи, психологи, косметологи и визажисты. Граждане в 1,5 раза чаще стали интересоваться мастерами по эпиляции, парикмахерами, СПА-услугами и массажем.
Кроме того, интересно, что наибольший рост спроса мастеров по бровям и ресницам наблюдается в Иркутске, Екатеринбурге и Оренбурге.
Ранее аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» провели исследование и установили, что наиболее часто на недосып жалуются представители медицинской и строительной сфер.
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Кроме того, интересно, что наибольший рост спроса мастеров по бровям и ресницам наблюдается в Иркутске, Екатеринбурге и Оренбурге.
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Мелисса Тимофеева