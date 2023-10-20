В России выросла ожидаемая продолжительность жизни

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В России растёт ожидаемая продолжительность жизни, следует из демографического прогноза Росстата.
Так, ожидается, что в 2023 году она составит 73,1 года, что выше прошлогоднего показателя, который дошёл до отметки в 72,73 года.
Опубликованный Росстатом прогноз рассчитан до 2046 года и составлен с учётом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году. При этом, уточняется, что в нём не фигурируют граждане новых регионов России.
Так, ожидаемая продолжительности жизни к 2046 году составит 79,83 года. Отмечается, что продолжительность жизни женщин составит 83,24 года, а у мужчин – 75,89 года.
Кроме того, прогноз показал, что на всём временном интервале прогноза отмечается преобладания женского населения над мужским. Однако оно будет постепенно снижаться к 2046 году, когда на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.
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Опубликованный Росстатом прогноз рассчитан до 2046 года и составлен с учётом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2021 году. При этом, уточняется, что в нём не фигурируют граждане новых регионов России.
Кроме того, прогноз показал, что на всём временном интервале прогноза отмечается преобладания женского населения над мужским. Однако оно будет постепенно снижаться к 2046 году, когда на тысячу мужчин будет приходиться 1138 женщин.
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Анастасия Чинкова