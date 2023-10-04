В России выросло число донаций крови за год

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В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) сообщили о росте количества донаций крови в России за восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.
«Анализируя итоги деятельности учреждений службы крови субъектов РФ за восемь месяцев 2023 года, отмечаем прирост количества донаций крови и её компонентов в целом на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Численность доноров крови и (или) её компонентов в целом по России остаётся на прежнем уровне и составляет 1 081 611 человек», — приводит RT сообщение пресс-службы ФМБА.
До этого врач-терапевт Алексей Хухрев назвал признаком сгущения крови повышенное чувство жажды.
«Сгущение крови – это потеря объёма её жидкой части. Поэтому главный симптом в данном случае – чувство жажды. Когда человек выпьет воды, кровь разбавится и сгущение пройдёт», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Хухрев.
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Мелисса Тимофеева