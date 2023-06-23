В России вносят изменения в систему получения водительских прав

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Согласно новым поправкам, водитель, у которого нет стажа управления легковым автомобилем или грузовиком сроком минимум год, не будет иметь возможности претендовать на права категории D.
Иностранные водительские удостоверения согласно новым правилам будут действовать в течение года после получения вида на жительство или паспорта гражданина РФ. Правило не распространится на россиян с белорусскими правами и белорусов с российским ВНЖ.
Тем, кто будет менять права категорий и подкатегорий М, А, B, А1, B1, будет достаточно сдать только теоретический экзамен на знание ПДД, Обладателям грузовых и автобусных категорий потребуется сначала пройти внутренний экзамен в автошколе.
Ранее автоэксперт Лыткин объяснил, как бороться с хамством автомобилистов. В России активно развивается автомобилизация, так как с каждым годом транспорта на дорогах все больше и больше. Не только водители, но и пешеходы ежедневно сталкиваются с затрудненным проездом или отсутствием парковочных мест во дворах. О том, почему данная проблема присутствует в автомобильном мире и что такое водительская этика рассказал «Радио 1» главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.