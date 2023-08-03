В России вновь могут начать штрафовать за превышение средней скорости

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В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости, которая будет замеряться между двумя или несколькими дорожными камерами контроля скорости. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее в РФ применялась подобная практика, однако была отменена, так как верховный суд посчитал, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место совершения правонарушения.
Однако Министерство транспорта учло критику и разработало некоторые поправки к правилам дорожного движения. Теперь там появился новый термин - «средняя скорость движения транспортного средства».
Таким образом, теперь водитель водитель должен вести машину со средней скоростью, не превышающей установленные ограничения. При этом штрафовать будут и тех, кто едет медленнее средней скорости. Например, на автомагистрали средняя скорость не должна быть меньше 40 километров в час.
Уже готовятся соответствующие изменения в КоАП. Пока решается вопрос с подсудностью, когда участок трассы проходит по территориям сразу нескольких регионов.
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Однако Министерство транспорта учло критику и разработало некоторые поправки к правилам дорожного движения. Теперь там появился новый термин - «средняя скорость движения транспортного средства».
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Элина Позднякова