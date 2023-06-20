В России возникли проблемы с поставками цемента

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В России увеличились сроки поставок цемента из-за проблем с перевозкой
«Коммерсантъ» пишет, что с начала строительного сезона в России в 2 раза выросли сроки поставок цемента. Это случилось из-за перегрузки железнодорожной инфраструктуры и нехватки мощностей для перевозок.
Сообщается, что в январе-марте в России произвели 10,2 млн тонн цемента, из них 4,9 перевезли по железной дороге.
Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина сообщила, что в мае-июне спрос в некоторых регионах вырос в 10 раз в сравнении с зимой. В прошлые годы спрос обычно увеличивался всего в 3 раза. Это связывают с увеличением госфинансирования строек.
Ранее сообщалось, что в «Опоре России» назвали главную проблему рынка стройматериалов. Российский строительный рынок может столкнуться с дефицитом стройматериалов, об этом «Радио 1» рассказал вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Сообщается, что в январе-марте в России произвели 10,2 млн тонн цемента, из них 4,9 перевезли по железной дороге.
Ранее сообщалось, что в «Опоре России» назвали главную проблему рынка стройматериалов. Российский строительный рынок может столкнуться с дефицитом стройматериалов, об этом «Радио 1» рассказал вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.
Мария Фирсова