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В России впервые родился детеныш большой панды

В Московском зоопарке родился детеныш большой панды
30 августа 2023, 17:14

Фото: Фотобанк Московской области

В России впервые родился детеныш большой панды, об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды», - прокомментировал ситуацию Собянин.

Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.


К приезду ​панд тщательно готовились. Для них построили новый вольер, а сотрудники Московского зоопарка несколько месяцев тренировались в Китае, ​чтобы научиться правильно ухаживать за пандами.

Подросших Жуи и Диндина познакомили этой весной, а уже сегодня у них родился первый малыш.

Мэр ​Москвы подчеркнул, что рождение ​детеныша ​большой панды - очень знаковое событие, как для России, так и для всего мирового природоохранного соообщества.

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#зоопарк
#москва
#сергей собянин
#детёныш
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Мишустин назвал Подмосковье лидером по социальной газификации
30 августа 2023, 18:32

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал премьеру Михаилу Мишустину о реализации президентского проекта социальной газификации в регионе. В офисе соцгазификации в Домодедове главе кабмина рассказали об опциях, доступных жителям при подключении.
«Сегодня в области социальной газификации Московская область – один из лидеров в стране, если не лидер, и по упрощению всей этой работы, и по первым подключениям, которые именно в Подмосковье сделали. Социальные инициативы, которые сегодня у вас реализуются, достаточно понятны и просты, чтобы их брали на вооружение в других регионах. Хочу поблагодарить за это вас и коллектив, который над этим трудится», – сказал Мишустин.
В президентскую программу социальной газификации в Московской области вошли 3,1 тыс населенных пунктов. Созданы условия для подключения 320 тыс жителей. 
 
Трубы к границам участка прокладывают бесплатно. Главное, чтобы дом был зарегистрирован, а в населённом пункте имелся магистральный газопровод. Житель платит только за работы внутри участка и за предложенный на выбор комплект оборудования – плиту, котёл и счётчик. Эта комплексная услуга, запущенная в Подмосковье одновременно с программой соцгазификации, также позволяет существенно сэкономить. 
«Вместо 2 или 3 млн рублей, как было раньше, подключение теперь стоит 150-170 тыс рублей. 330 тыс человек в Московской области, которые живут на земле, получат газ. У нас специальная цена на котёл, на бойлер, плиту», – сказал губернатор. 
С 2021 года созданы условия для подключения 120 тыс частных домовладений. Воспользовались этой возможностью и уже провели голубое топливо жители 96 тыс домов. Всего заключено 108 тыс. договоров. До конца года планируют газифицировать ещё как минимум 16 тыс домовладений.
 
По словам Воробьёва, в Подмосковье работает восемь стационарных и 12 передвижных офисов. Там можно не только подать заявку на участие в президентской программе, но и получить другие социальные услуги, всего – 12. За время работы офисы посетили порядка 50 тыс человек. 
 
Помимо офисов соцгазификации документы на участие в программе можно подать в МФЦ, на региональном портале госуслуг и сайте Мособлгаза.
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#михаил мишустин
#премьер-министр
#социальная газификация
#домодедово
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Психолог Дугенцова объяснила поступок фигуристки Горбачевой
30 августа 2023, 18:26

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Детский психолог Дарья Дугенцова предположила, что фигуристка Алина Горбачева могла сбежать из дома после конфликта с тренером для того, чтобы привлечь к себе внимание.
«Самая частая причина такого поведения у детей — привлечение внимания. Позволить взрослым переживать и показать, что бы было, если б их не было. Это достаточно частая практика, но происходит это в тех семьях, где не хватает поддержки со стороны взрослых. Беспричинно из дома не сбегают, поэтому полагаю, что произошел конфликт с тренером», — прокомментировала ситуацию в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

До этого психолог-психотерапевт Тамерлан Заников в беседе с «Радио 1» объяснял, почему юная звезда сбежала из дома, и почему подростки из, казалось бы, благополучных семей подсаживаются на наркотики, экстремальные виды спорта или вовсе обрывают все контакты с родными.

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#психолог
#конфликт
#подростки
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В МАК заявили, что не проводят расследование крушения самолета Пригожина
МАК заявил, что не проводит расследование крушения Embraer в Тверской области
30 августа 2023, 18:16

Фото: iStock/LuPa Creative

Межгосударственный авиационный комитет заявил, что не проводит расследование крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МАК.
«В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном «Embraer Legacy» 23 августа 2023 года в Тверской области, и не комментирует обстоятельства произошедшего», - прокомментировали ситуацию в МАК.

Россия отказалась допускать Бразилию к расследованию смерти главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бразилия предложила России помощь в расследовании гибели Евгения Пригожина, поскольку потерпевший крушение Embraer был произведен бразильской компанией. Однако, Москва от помощи отказалась.

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#расследование
#вагнер
#крушение
#чвк
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В TikTok стало популярным видео с макияжем носа
30 августа 2023, 18:15

Фото: iStock/July Ko

В социальных сетях популярность приобрели видео с нанесением макияжа на нос.
Блогер Мэй Панг опубликовала одно из таких видео  в своём TikTok-аккаунте. Макияж носит название «скрэнч-макияж». Он подразумевает нанесение теней для век на нос, следом наносится пудра. После чего остаются абстрактные отпечатки. Визажисты придумывают целые образы, глядя на форму, которую создают их носовые складки.
 
Идея появилась у визажиста Мей Панг. Ролик с макияжем уже набрал более 10 млн просмотров, Мэй заявила, что экспериментирует со своими морщинками на носу.
 
«Не спрашивайте меня, почему я это сделала — думаю, у меня творческий кризис», — с иронией объяснила визажист.
Ранее исследование учёных Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и других стран показало, что люди, независимо от пола и возраста, тратят на поддержание красоты по четыре часа в день, что в общей сложности равно одной шестой жизни человека.

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#красота
#женщины
#социальные сети
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Минэкологии наказало четверых граждан за незаконную перевозку мусора в Химках
30 августа 2023, 18:14

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

Для поимки нарушителей и составления административных материалов используют современные комплексы фото-видеофиксации с искусственным интеллектом. Они помогают в работе инспекторам регионального надзора в сфере экологии, сотрудникам ДПС и участковым полиции.

Сотрудниками регионального министерства экологии были привлечены к административной ответственности 4 водителя большегрузных самосвалов, нелегально транспортировавших отходы в городском округе Химки. Все нарушители были задержаны с поличным в ходе контрольных мероприятий с участием сотрудников полиции.

«Трое нарушителей были остановлены на Лихачевском шоссе и один — на Машкинском. Все они перевозили строительные отходы без оформления электронного талона. Нарушители заплатят установленные законом штрафы», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Общая сумма наложенных штрафов за незаконную перевозку мусора достигла 80 миллионов рублей.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

Если разрешительный талон отсутствует, то перевозчику грозит штраф, который будет сформирован по упрощенной системе после фиксации камерам улично-дорожной сети.

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Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.

Штрафы за незаконную перевозку ОССиГ с начала августа составили более 97 млн рублей.
#химки
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#нарушение
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#отходы
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#штрафы
#строительный мусор
#тихон фирсов
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В Подмосковье стартовал сезон белых русских трюфелей
30 августа 2023, 18:12

Фото: Минэкологии МО / Артём Ульянов

В Московской области начался сезон сбора белых русских трюфелей. Обычно это период с конца августа до самого января, сообщили в пресс-службе рассказал Министерства экологии и природопользования региона.
«Немногие грибники знают, что белый русский трюфель, именуемый также царским грибом, растёт на территории нашего региона. До революции такие грибы собирали на территории нынешних Дмитрова, Подольска, Серпухова и Сергиева Посада. Подмосковье считалось центром грибного промысла три века. В XIX веке в Московской губернии собирали под 100 тонн трюфелей ежегодно, часть экспортировали за границу. После 1917 года о грибах забыли», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов
Микологи утверждают, что найти белый русский трюфель можно на территории всего региона. Отправляться на поиски лучше с обученным животным – свиньёй или собакой, ведь плодовое тело гриба скрыто под слоем почвы, разглядеть которое человеку попросту невозможно. 
 
С виду этот гриб напоминает картофелину. Обычно он растёт в смешанных лесах, где преобладают дуб, берёза, осина, тополь, ива, рябина, липа, ильм, боярышник, лещина, сосна и ель, на известковых и суглинистых почвах. 

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#тихон фирсов
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#московская область
#подмосковье
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Для старшеклассников подмосковных школ закупили 142 тыс новых учебников истории
30 августа 2023, 17:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во все школы Подмосковья уже завозят новые учебники по истории для старших классов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Всего из средств областного бюджета закуплено более 142 тыс учебников для учеников 10-11 классов. С 1 сентября старшеклассникам будут преподавать историю по новому единому учебнику, авторы которого - помощник президента России Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов», – говорится в сообщении.
 
Особенность пособия – синхронизация событий отечественной и всеобщей истории. Отдельный раздел посвящён разъяснению причин начала спецоперации, вхождению новых регионов в состав России и современному развитию страны. Отдельное внимание уделено вкладу России в мировую историю. 
 
В министерстве добавили, что в учебнике много микроисторий, любопытных фактов и редких иллюстраций. Акцент сделан на рассказ о людях и событиях. 
 
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#образование
#пособие
#московская область
#подмосковье
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Собянин: 9 и 10 сентября в парках Москвы аттракционы будут бесплатными
30 августа 2023, 17:53

Фото: iStock/vovashevchuk

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День города аттракционы для гостей в столичных парках будут работать бесплатно.
Столичный градоначальник объяснил, что за такой вариант проголосовало наибольшее число людей во время проверки системы электронного голосования по выбору мероприятия к дню рождения города. Он уточнил, что всего в нем участвовали около 430 тысяч человек.

«Пожелание, конечно, выполним. На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды. Мэр Москвы подчеркнул, что рождение детеныша большой панды - очень знаковое событие, как для России, так и для всего мирового природоохранного сообщества.

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Обновлённая электроподстанция «Пахра» будет работать на дистанционном управлении
30 августа 2023, 17:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объём инвестиций в модернизацию электроподстанции «Пахра» в подмосковном Домодедове превысил 17 млрд рублей. Это один из самых масштабных проектов реконструкции электросетевого объекта в России за пять лет. Старт работы обновлённой подстанции дали премьер Михаил Мишустин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства Александр Новак, полпред президента России в ЦФО Игорь Щёголев и гендиректор Россетей Андрей Рюмин.
«Хочу от всей души поздравить вас с успешным завершением масштабной реконструкции подстанции, которая имеет важнейшее значение для бесперебойного энергоснабжения Москвы и Московской области. Это большое достижение наших специалистов, разработчиков, инженеров. И речь идёт не только о сложном оборудовании, но и о полностью отечественном программном обеспечении, которое применено для промышленной автоматизации и дистанционного управления. Подобных проектов во всём мире по уровню мощности и надёжности не так много», – сказал Мишустин
 «Пахра» обеспечивает электричеством четыре городских округа Подмосковья – Домодедово, Подольск, Чехов и Серпухов, а также два округа Новой Москвы – Троицкий и Новомосковский. В общей сложности там проживают 1,4 млн человек. 
 
В числе крупных объектов, которые питает подстанция, Международный аэропорт Домодедово, ОЭЗ «Максимиха», дата-центр VK, Центральный институт авиационного машиностроения им. П.И. Баранова и завод по производству энергосберегающего стекла «Пилкингтон Гласс».
«Это важный инфраструктурный объект. Мы знаем, что 60% потребления электроэнергии в Подмосковье приходится на предприятия, на экономику. Здесь рядом находятся индустриальные парки, которые ждут новых инвесторов, часть проектов уже реализуется. А это невозможно без инфраструктурных объектов – газа, электричества и дорог», – отметил Воробьёв
После реконструкции трансформаторная мощность подстанции увеличилась с 750 до 1700 МВА. Это даст возможность подключить ещё 80 тыс квартир, частный сектор, коттеджные посёлки, новые предприятия и индустриальные парки.
 
Впервые на подстанции сверхвысокого класса напряжения 500 кВ применена технология дистанционного управления. Технологическими процессами управляют из диспетчерского центра. Программное обеспечение – отечественного производства.
«Сегодня мы находимся, можно сказать, на новом объекте, хотя это и реконструкция. Важно, что мы обновили подстанцию, не отключая от неё потребителей – она продолжала работать все это время. Мы увеличили трансформаторную мощность более чем в два раза. Это позволит присоединить новые строящиеся объекты, как промышленные, так и инфраструктурные, социальные, жилые комплексы, которые возводятся в Домодедове, Подольске, Троицке, Чехове и Серпухове», – сказал Рюмин
Он отдельно поблагодарил правительство Московской области, без помощи которого реализация такого крупного проекта была бы невозможна. 

«Пахра» – часть Московского энергетического кольца, одного из крупнейших в мире высоковольтных комплексов. В него входят девять питающих центров, распределительный центр ТЭЦ-26, а также соединяющие ЛЭП протяжённостью 376 км.
 
Уже модернизировано шесть подстанций, которые были построены ещё в 50-60-хх годах. В 2024-2025 завершат комплексное техническое перевооружение и реконструкцию ещё двух – «Трубино» в Ивантеевке и «Ногинск».
 
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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#электричество
#михаил мишустин
#премьер-министр
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