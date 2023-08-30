В России впервые родился детеныш большой панды

Фото: Фотобанк Московской области
«В Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды», - прокомментировал ситуацию Собянин.
Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.
Подросших Жуи и Диндина познакомили этой весной, а уже сегодня у них родился первый малыш.
Мэр Москвы подчеркнул, что рождение детеныша большой панды - очень знаковое событие, как для России, так и для всего мирового природоохранного соообщества.
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