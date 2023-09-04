В России впервые вынесли приговор за повреждение воинского захоронения

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Предприниматель из Ленобласти оштрафован на 2,4 миллиона рублей за повреждение захоронений воинов Великой Отечественной войны, при проведении строительных работ. Об этом сообщила прокуратура региона.
Компания, принадлежащая бизнесмену, производила земляные работы на местах захоронения солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. По имеющейся информации, предприниматель располагал сведениями о захоронениях.
В ведомстве уточнили, что произведенные работы привели к перемещению останков и повреждению захоронений.
Согласно решению суда, бизнесмен обязан выплатить штраф в размере 2,4 миллиона рублей.
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В ведомстве уточнили, что произведенные работы привели к перемещению останков и повреждению захоронений.
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Анастасия Крестьянова