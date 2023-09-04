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В России впервые вынесли приговор за повреждение воинского захоронения

Бизнесмена оштрафовали за повреждение воинских захоронений в Ленобласти
04 сентября 2023, 14:22
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Предприниматель из Ленобласти оштрафован на 2,4 миллиона рублей за повреждение захоронений воинов Великой Отечественной войны, при проведении строительных работ. Об этом сообщила прокуратура региона.
Компания, принадлежащая бизнесмену, производила земляные работы на местах захоронения солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. По имеющейся информации, предприниматель располагал сведениями о захоронениях.

В ведомстве уточнили, что произведенные работы привели к перемещению останков и повреждению захоронений.


Согласно решению суда, бизнесмен обязан выплатить штраф в размере 2,4 миллиона рублей.

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Российские учёные создали прибор для определения личности по венам
04 сентября 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/vchal

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали прибор для биометрического определения личности по рисунку вен ладони.
Отмечается, что прибор также сможет определять различные заболевания.

Так, новая система может обрабатывать изображения при помощи технологии компьютерного зрения, а отсканированный участок ладони подаётся алгоритму идентификации на основе сверхточных нейронных сетей.

«Метод идентификации по рисунку вен ладони – один из самых перспективных на рынке биометрической аутентификации личности. Количество разработок невелико, отмечена слабая конкуренция. Системы идентификации по рисунку вен удобны в пользовании, скорости работы, точности, но цена моделей очень высокая. Наша система дешевле без потерь в качественных характеристиках», – пояснил в беседе с Газета.ру доцент кафедры информационной безопасности ГУАП Владимир Коломойцев.

Он добавил, что актуальность такого прибора повышается в виду импортозамещения.

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#технологии
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#наука
#медицина
#биометрия
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В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу СВО
04 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме предложили учредить медаль «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции» для сотрудников, которые трудятся на промышленных предприятиях во имя достижения поставленных целей спецоперации. С таким предложением к министру промышленности и торговли Денису Мантурову обратился депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции», - цитирует РИА Новости текст документа.

Он предложил назвать награду «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции». Документ подписал и депутат Госдумы Илья Вольфсон.

Колунов напомним, что во время Великой Отечественной войны была награда «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». По его словам, граждане все чаще начали к нему обращаться с просьбой дополнительно поощрять работников, которые трудятся на благо спецоперации. По его словам, эту награду стоит включить в перечень ведомственных наград российского министерства промышленности и торговли.

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#труд
#призыв
#награда
#депутат
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Политолог Орлов: Введение допвыходных для многодетных облегчит жизнь таким семьям
04 сентября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею ввести ежемесячные дополнительных выходных для многодетных родителей.
«Я поддерживаю данное предложение. Введение такой меры облегчит жизнь многодетным родителям. Кроме того, это могло бы стать первым шагом к переходу к четырёхдневной рабочей неделе, о которой в последние годы говорят в правительстве», — пояснил в беседе с RT Орлов.

До этого Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня каждый месяц. Она отметила, что такие меры способствуют тому, что родители смогут в свободное время обустраивать быт многодетно семьи, проводить с детьми больше времени, уделяя внимание совместному досугу и воспитанию.

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#родители
#выходные
#семьи
#многодетные семьи
#работа
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Ситибанк демонтирует банкоматы в России
Банкоматы Ситибанка будут демонтированы на территории РФ до конца года
04 сентября 2023, 14:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ситибанк объявил о планах свернуть всю банкоматную сеть в России до конца текущего года. Соответствующая информация размещена на сайте кредитной организации.
В сообщении организации говорится, что обслуживание в банкоматах будет прекращено до конца 2023 года.  

По информации банка, решение о приостановки деятельности связано с введенными в отношении России санкциями. В прошлом году, представители компании уже оглашали намерение покинуть российский рынок и прекратить обслуживание клиентов на территории РФ. 

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#банки
#компании
#рф
#санкции
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Российские школьники выиграли золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
04 сентября 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Bogdan Kurylo

Четверо российских школьников завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Венгрии с 28 августа по 4 сентября.
Telegram-канал «Большая перемена» сообщает, что призёрами стали Гимран Абдуллин (Казань), Иван Пискарев (Москва), Валерий Родионов (Казань), Антон Степанов (Москва).
 
Команда школьников была возглавлена руководителем Центра развития IT-образования МФТИ Алексеем Малеевым и доцентом факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андреем Станкевичем.
 
Олимпиада в Венгрии проходит ежегодно с 1989 года. Участие принимают ученики из 90 стран мира. Интеллектуальное соревнование проходит в 2 тура, каждый из которых длится по 5 часов. За это время участники должны решить и запрограммировать 3 алгоритмические задачи.

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#школьники
#олимпиада
#информатика
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В Приморье ожидается переменчивая погода
04 сентября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/kulkann

Пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков заявил, что в Приморье ожидаются дожди и переменчивая погода.
Однако, по его словам, на погоду в регионе в ближайшую неделю не окажут влияния тайфуны.

«Погода в Приморском крае будет переменчивой. В понедельник, 4 сентября, под влиянием поля повышенного атмосферного давления осадков не предвидится. В ночь на вторник в основном без осадков. Днём погода изменится, атмосферный фронт вызовет местами кратковременные дожди, грозы. Минимальные температуры — +13…+19°C», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Отмечается, что уже в среду дожди в регионе прекратятся.

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#погода
#дожди
#прогноз погоды
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Депутат Лантратова предложила ввести дополнительные выходные для многодетных
04 сентября 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/Elena Gromova

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня каждый месяц.
Она отметила, что такие меры способствуют тому, что родители смогут в свободное время обустраивать быт многодетно семьи, проводить с детьми больше времени, уделяя внимание совместному досугу и воспитанию.

«Мной готовятся изменения к законодательству, предусматривающие предоставление многодетным родителям права на дополнительные оплачиваемые выходные. Предлагается установить, что работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, дать до четырёх дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц. Прошу оценить целесообразность данной инициативы и предоставить позицию Министерства по данному вопросу», — приводит RT текст обращения парламентария на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.

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#родители
#семьи
#многодетная семья
#выходные
#работа
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Россиянам объяснили, почему ребёнка нельзя заставлять учиться
Преподаватель Шмонина заявила, что ребёнка нельзя заставлять учиться
04 сентября 2023, 13:16

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Сооснователь и руководитель онлайн-школы, преподаватель по обществознанию Светлана Шмонина рассказала, что ребёнка нельзя через силу заставлять учиться, поскольку это чревато плохим запоминаем материала и, соответственно его бесполезностью, а также к ненависти к школе или конкретным предметам.
Также настаивание родителей на изучении конкретных предметов без должного желания ребёнка может привести к потере доверия в семье, психосоматике и более частым болезням учащегося, более частым ошибкам и худшей успеваемости.

«В любой семье бывают ситуации, когда важно настоять на своём и ребенок должен сделать важное задание, выучить стих или правило. Но это не должно стать вариантом нормы. Любому ребенку получение новой информации, навыков, знаний должно быть интересно», — прокомментировала в беседе с «Дни.ру» Шмонина.

А зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил о нововведениях в образовании с 1 сентября, а также о новом учебном школьном стандарте.

«С 1 сентября в Москве школьники начнут изучать «Семьеведение», их научат управлению дронами, также для старшеклассников введён расширенный курс военной подготовки. Эти новации коснутся не только столичных школ. В России сегодня заработал Единый стандарт образования. Для учащихся и родителей несомненным его плюсом станет возможность в любое время года перевестись в другую школу, везде программа будет стандартной, так что дети ничего не пропустят и не потеряют при переводе», – отметил в беседе с АГН «Москва» Выборный.

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#школьники
#программа
#школа
#образование
#родители
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Более 100 тыс жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» за ремонт дорог
04 сентября 2023, 13:01

Фото: Минтранс МО

Более 100 тыс человек жителей Московской области проголосовали на портале «Добродел» за ремонт дорог в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, дороги для ремонта на следующий год выбирали два месяца.
«Ежегодно отмечаем высокий интерес жителей к голосованию. Сейчас завершился второй этап, в нём приняли участие больше 100 тыс человек. Самое большое число голосов зафиксировали в Ступине, Воскресенском округе, Коломне, Чехове и Орехово-Зуеве», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
В этом ремонтном сезоне предложения жителей составили треть от общего плана. Около 400 км покрытия заменят более чем на 320 участках муниципальных и региональных дорог. Больше всего голосов пользователи «Добродела» отдали за дороги, ведущие к их собственным домам в малых населённых пунктах и частном секторе.
 
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