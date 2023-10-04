В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров

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Количество пенсионеров в России за этот год увеличится на 1,1 миллиона, а в 2024 – еще на 569 тысяч. Общее количество пенсионеров должно составить 43,47 миллиона человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные в проекте бюджета Социального фонда.
По информации министерства труда, рост связан с учетом жителей четырех новых регионов России и плановым графиком выхода граждан на заслуженный отдых. Пенсии жителям ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по российским нормам назначаются с 1 марта 2023 года по заявлениям граждан.
Большая часть пенсионеров (39,43 миллиона человек) будут получать страховую пенсию, социальные пенсии к 2025 году будут выплачивать 4 миллионам человек, а военных пенсионеров будет 781 тысяча человек.
Численность пенсионеров первый раз с 2018 года продемонстрирует позитивную динамику.
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