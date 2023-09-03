В России временно закрытым аэропортам выделят миллиарды рублей в качестве помощи

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Кабинет министров России выделил более 2,6 млрд рублей в качестве поддержки аэропортам, которые расположены в центральной и южной частях страны.
Об этом заявляется в официальном Telegram-канале правительства. Дополнительное финансирование полагается воздушным гаваням в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Также поддержку планируют оказать аэропортам в Курске, Воронеже, Симферополе, Липецке, а также Белгороде, Брянске, Анапе, Элисте и Геленджике. В прошлом году данные аэропорты оказались вынуждены приостановить обслуживание гражданских рейсов.
В мае 2023 года кабинет министров выделил 2,5 млрд рублей на аналогичные цели. Михаил Мишустин заявил, что с помощью данных средств временно закрытые аэропорты смогут оплатить проценты по инфраструктурным кредитам.
Ограничении полетов гражданских лайнеров на юге и в центре России было введено после начала СВО на Украине.
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«Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов», —сказано в сообщении.
Ограничении полетов гражданских лайнеров на юге и в центре России было введено после начала СВО на Украине.
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Мария Фирсова