В России вступили в силу новые правила для пассажиров поездов

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С 1 сентября 2023 года начали действовать обновленные правила для пассажиров российских поездов, включая разрешение пассажирам с верхних полок пересесть на нижние для приема пищи и запрет на музыкальные выступления.
Одной из ключевых инноваций является закрепление в документе законного права пассажиров на поездах дальнего следования, расположенных на верхних полках, занимать места на нижних полках во время приема пищи — завтрака, обеда и ужина. Это нововведение официально регламентирует практику, которая ранее не была четко определена. Теперь, согласно новым правилам, проводник может запросить пассажира с нижней полки предоставить свое место для путешественника с верхней полки во время утренних часов (с 7:00 до 10:00) и вечерних часов (с 19:00 до 21:00) — не более чем на 30 минут, а в обеденное время (с 12:00 до 15:00) — максимум на один час.
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