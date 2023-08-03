В России введена ежемесячная выплата в 500 рублей для жителей осажденного Сталинграда

Фото: iStock/Fascinadora
«Лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда», выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей», —сказано в тексте указа, вступившего в силу со дня подписания.
Ранее Министерство финансов России сообщило, что ввод накопительных пенсий в 2002 году вынудил граждан перейти от патерналистского мышления к полаганию только на свои силы.
РБК пишет, что патерналистское мышление означает ожидание от властей обеспечения базовых потребностей и ответную лояльность граждан, которая предполагает уступки властям и свободу определять некоторые модели отношений публичного и частного характера.
Эксперты отмечают, что экономические кризисы негативно отразились на доходности инвестиций в негосударственные пенсионные фонды. До этого в РАНХиГС сделали вывод, что введение накопительной пенсии в стране привело к неудовлетворительным итогам.
Читайте также:
Минфин: россияне перестали рассчитывать только на госпенсию
НПФ или ПФР: экономист Кричевский объяснил, где выгоднее держать накопительную часть пенсии
В Подмосковье дети-сироты в сентябре автоматически получат стипендию Губернатора