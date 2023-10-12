В России введут единые правила для тарифов на парковку

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin
В России могут ввести единый федеральные стандарты для определения тарифов и льгот на парковку с целью устранения разнообразных практик, существующих в регионах. Эта инициатива была представлена депутатом Госдумы Евгением Федоровым, передает RT.
Это приводит к тому, что многодетная семья может пользоваться льготой на парковке в одном городе, а в другом городе она может отсутствовать. Депутат призывает рассмотреть вопрос о необходимости разработки федерального закона, который установит единые стандарты, льготы и тарифы для всех граждан России в случае использования платных парковок.
Читайте также:
Машину повредили на парковке: что делать?
Более 26 тыс заявлений подали петербуржцы на льготное парко-места за этот год
Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 4 балла
Артем Кузьмин