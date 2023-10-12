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В России введут единые правила для тарифов на парковку

12 октября 2023, 01:50
Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

В России могут ввести единый федеральные стандарты для определения тарифов и льгот на парковку с целью устранения разнообразных практик, существующих в регионах. Эта инициатива была представлена депутатом Госдумы Евгением Федоровым, передает RT.

Депутат обратился с этим предложением к Министру транспорта Российской Федерации Виталию Савельеву. Он отметил, что сейчас муниципалитеты на местах определяют льготы и тарифы для парковки, и в силу отсутствия федерального регулирования, эти нормы могут значительно отличаться от региона к региону.

Это приводит к тому, что многодетная семья может пользоваться льготой на парковке в одном городе, а в другом городе она может отсутствовать. Депутат призывает рассмотреть вопрос о необходимости разработки федерального закона, который установит единые стандарты, льготы и тарифы для всех граждан России в случае использования платных парковок.

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Эстонию ждет нашествие клопов из Франции
ERR: нашествие клопов во Франции может затронуть Эстонию
12 октября 2023, 02:47

Фото: iStock/Dzurag

Франция столкнулась с резким увеличением популяции постельных клопов, что может представлять угрозу и для других европейских стран, включая Эстонию, подчеркивает портал ERR.
По данным статьи, Париж переживает настоящий нашествие клопов, которые встречаются не только в жилых помещениях, но и в общественных местах, таких как метро и больницы. Ввиду активных перемещений людей между странами, проблема постельных клопов может распространиться и на другие европейские регионы.

Причины резкого увеличения численности клопов пока остаются неизвестными. Эксперт в области науки о насекомых из Тартуского университета, Мати Мартин, отмечает, что постельные клопы исходно происходят из Средиземноморья и предпочитают теплые климатические условия, что делает жилые дома для них идеальным местом обитания.

Одной из предполагаемых причин увеличения численности этих паразитов может быть появление новой мутации, которая повышает их активность. Увеличенные путешествия людей также могут способствовать распространению клопов. Избавление от постельных клопов оказывается чрезвычайно сложной задачей, так как обычные яды могут не действовать на их яйца. Уничтожая взрослых особей, яйца остаются нетронутыми, и из них могут вылупляться новые паразиты.

Согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и здоровья на рабочем месте (Anses), за последние несколько лет постельные клопы проникли в каждое десятое домохозяйство Франции. В период с 2017 по 2022 год французы ежегодно тратили по 230 миллионов евро на борьбу с этими паразитами.

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Стало известно, почему в России упало производство водки и коньяка
Из-за санкций в России упало производство крепкого алкоголя
12 октября 2023, 02:43

Фото: istock / Vicky Gosselin

Введение шестого пакета санкций со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов, направленного на запрет алкогольных продуктов из России, оказало негативное воздействие на российскую промышленность по производству водки и коньяка. Согласно экспертам компании Strategy Partners, данное ограничение привело к снижению общего объема экспортной выручки на треть, пишут «Известия».
Директор практики «Потребительский сектор» в Strategy Partners Екатерина Михалева отмечает, что в настоящее время затруднительно прогнозировать, насколько быстро рынок крепкого алкоголя вернется к предкризисным показателям. В связи с уменьшением доходов населения российские потребители предпочитают более доступные алкогольные продукты, такие как пиво и другие напитки.

Согласно данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (РАР), в течение января—сентября 2023 года российские предприятия разлили 54,9 миллиона декалитров водки, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. Производство коньяка за этот же период снизилось на 7,2%, составив 5,9 миллиона декалитров.

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В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу
12 октября 2023, 02:16

Фото: iStock/dolgachov

В России с 12 октября вступает в силу ответственность за причинение вреда грибам занесенным в Красную книгу РФ. Штраф для граждан составит до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до миллиона, пишет РИА Новости.
«С 12 октября 2023 года вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам. Речь идет об организмах (помимо животных и растений), занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами России», — говорится в публикации.

Согласно сайту «Красная книга России», на грани исчезновения находятся Цетрария камчатская, Сетконоска сдвоенная, Шишкогриб хлопьеножковый, Русский чёрный трюфель, Мокруха войлочная, Саркосома шаровидная и другие редкие виды грибов.

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Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
«Ъ»: Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
12 октября 2023, 01:37

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Маркетплейс Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт Mastercard и Visa. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информированный источник.
Директор по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрий Колесников подтвердил, что с 9 октября нововведения вступили в силу. Он пояснил, что речь идёт о вознаграждении банка, который осуществляет обработку такого платежа.

По словам Колесникова, изменение условий оплаты связано с особенностями операционно-технологического процесса приема платежей. Сейчас у WB нет возможности напрямую обрабатывать операции по картам Mastercard и Visa. При оформлении заказа клиенты могут выбрать альтернативные способы платежа, при которых комиссия не взимается - например, СБП, карта «Мир» или SberPay, добавил директор.

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Гербициды привели к ухудшению работы мозга подростков
12 октября 2023, 00:19

Фото: Минтранс МО

Ученые из Сан-Диего, работающие в Калифорнийском университете, обнаружили, что гербициды, которые широко используются в сельском хозяйстве и промышленности, могут оказывать негативное воздействие на мозг подростков. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives, и краткий обзор данного исследования приводит Medical Xpress.
Ученые собрали образцы мочи у 519 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, проживающих в Эквадоре. После этого участникам проводились тесты для оценки различных аспектов и функций их мозга, включая внимание и контроль, память и обучение, языковые навыки, зрительно-пространственное и социальное восприятие.

Исследование выявило, что два наиболее распространенных гербицида — глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) — были обнаружены в организме большинства участников. Конкретно, глифосат был обнаружен в моче 98 процентов испытуемых, а 2,4D — в моче 66 процентов участников.

Исследователи пришли к выводу, что повышенное содержание 2,4D в моче ассоциируется с ухудшением результатов тестов по вниманию, контролю, памяти, обучению и языковым навыкам. Также было выявлено, что повышенное содержание глифосата связано с ухудшением социального восприятия.

Гербициды, в частности глифосат, широко используются для обработки различных сельскохозяйственных культур, таких как кукуруза и соя. 2,4D, с другой стороны, является гербицидом, который применяется для обработки газонов, водных поверхностей и различных сельскохозяйственных культур. С началом использования генетически модифицированных культур, устойчивых к этим гербицидам в 1996 и 2014 годах, потребление глифосата и 2,4D значительно возросло.

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День кадрового работника в России отметят 12 октября: история праздника
12 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/Oleksii Didok

12 октября в России отмечается праздник, посвященный сотрудникам по подбору персонала. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, традициях и о том, почему этот праздник отмечается два раза в год.

День кадровика — 2023: история праздника


Впервые должность «кадровый работник» появилась в Советском Союзе. Эта профессия не была популярной, однако с течением времени без таких специалистов не обходится ни одна организация. Еще при Петре Первом кадровые работники занимались поиском специалистов, некоторых привозили из западных стран. За предоставление рабочих мест и обустройство новых сотрудников отвечали именно кадровики.


Почему в России День кадровика отмечают дважды?


В России профессиональный праздник сотрудники отдела кадров отмечают два раза в год. 24 мая 1835 года вышло первое постановление, которое регулировало отношения между работниками и руководителями организаций. С тех пор 24 мая стал неофициальным профессиональным праздником кадровых работников.

12 октября 1918 года Народным комиссариатом заверена «Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции». Тогда были созданы полноценные отделы кадров для приема на службу в ОВД. Дата торжества не установлена законом, поэтому принято отмечать праздник дважды в году.

День кадровика — 2023: традиции праздника 


                                                                                                                 Фото: iStock/mesh cube

Сотрудники отделов кадров отмечают праздник в кругу семьи и на работе. В организациях в этот день проходят лекции и семинары. В рамках торжественных мероприятий сотрудники обмениваются опытом. В этот праздник отмечаются успехи сотрудников. Лучшим кадровым работникам традиционно вручают почетные грамоты и вносят в личные дела благодарности. Работа сотрудника кадров связана не только с документацией, но и с общением с людьми. Сотрудники отделов кадров обладают стрессоустойчивостью, адаптивны и умеют разрешать любые конфликтные ситуации. 


Что подарить?


Сотруднику отдела кадров можно преподнести в торжество презенты, которые могут ему пригодиться в профессиональной деятельности. Кадровикам дарят блокноты, канцелярские наборы, настенные календари и часы. Украсить подарки можно нанесением имени сотрудника или пожеланием. К более дорогим подаркам относят принтеры, кофемашины, кулеры и т.д. 

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РПЦ назначила нового главу Крымской митрополии
РПЦ: главой Крымской митрополии стал митрополит Тихон (Шевкунов)
11 октября 2023, 20:13

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Главой Крымской митрополии назначили митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщается в журналах заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).
Уточняется, что митрополит Тихон был освобождён от ранее занимаемых должностей главы Псковской митрополии, священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в Псковской области. 

Теперь он является Преосвящённым Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии. 

Ранее стало известно, что Луганская и Алчевская епархия перешла в подчинение РПЦ. 

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#рпц
#крым
#церковь
#митрополит
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Ведущий руководитель Росказначейства отдал мошенникам 15 млн рублей
11 октября 2023, 19:43

Фото: istockphoto/Diy13

Мошенники обманули ведущего руководителя Росказначейства Алибека Басиева и его жену почти на 15 миллионов рублей. В схеме обмана было задействовано сообщение с аккаунта якобы главы Федерального казначейства России Романа Артюхина.
Преступники использовали наработку, которая часто срабатывает в последнее время. Басиеву поступило сообщение в Телеграм якобы от его непосредственного начальника Романа Артюхина. Руководитель предупредил, что в ближайшее время с Алибеком свяжется «куратор из министерства финансов». По телефону куратор уверял, что в Минфине засели жулики, поэтому надо внимательно следить за своим кошельком.

Затем Басиеву позвонил уже якобы сотрудник Центробанка и сообщил, что на него оформлен кредит, поэтому необходимо срочно спасать ситуацию. Дальше финансист с рвением, достойным лучшего применения, принялся переводить мошенникам средства своих накоплений. По их наущению он также взял кредит и заложил автомобиль. В некоторых банках Басиева пытались остановить, но он был непреклонен.

Когда счета Алибека опустели, аферисты принялись за его жену. Она поняла, что дело нечисто, только после третьего взятого кредита. Подсчитав убытки, супруги выяснили, что лишились почти 15 миллионов рублей. Написано заявление в полицию, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Но вряд ли кому-то от этого легче.

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#мошенники
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Пилот Смирнов: РФ обречена быть великой самолетостроительной державой
11 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto.com/aapsky

Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.
Он пояснил, что сегодня до сих пор используются западные запчасти для самолётов, некоторые «в серую». Но такая ситуация не может продолжаться всегда, поскольку из-за регулярной эксплуатации детали, а в частности, двигатели изнашиваются, и нужно постоянно их обслуживать, а ресурсы для этого постепенно заканчиваются, что и приводит к сокращению перевозок. А поскольку отношения с Западом у нашей страны не налаживаются, то эксперт видит лишь один выход из сложившейся ситуации.

«Наша страна – самая громадная по площадям. Она обречена быть великой самолетостроительной державой. Россия не только большая – 60% территории нашей страны не имеет ни железных, ни автомобильных дорог. Всё это нас заставляет сейчас опять вернуться к тем временам, когда мы были самодостаточными, когда весь мир аплодировал нашим самолётам», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Смирнов.

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#россия
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#авиация
#самолёты
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