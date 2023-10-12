В России введут единые правила для тарифов на парковку

Ученые из Сан-Диего, работающие в Калифорнийском университете, обнаружили, что гербициды, которые широко используются в сельском хозяйстве и промышленности, могут оказывать негативное воздействие на мозг подростков. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives, и краткий обзор данного исследования приводит Medical Xpress.