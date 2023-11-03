В России ввели особый воинский учёт для отбывающих наказание

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В России создали особый воинский учёт для граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы, об этом сообщается на официальном сайте правовых актов.
При этом, личная явка военнообязанного в военкомат, в этом случае, не обязательна. Об их приеме, этапировании или освобождении должны будут отчитываться сотрудники исправительных учреждений. Сверку планируют сделать ежегодным мероприятием.
Также отмечается, что подлежащие особому воинскому учёту россияне не будут проходить медицинское освидетельствование, медобследование и психологический отбор.
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