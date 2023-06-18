В России выросла стоимость аренды квартир с начала июня

istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
«ЦИАН.Аналитика» сообщает, что стоимость аренды квартир в крупных городах России выросла на 3–4%
«Коммерсантъ» сообщает, что с начала июня нынешнего года стоимость долгосрочной аренды квартир на 18 крупнейших региональных российских рынках незначительно выросла.
Аренда однокомнатного жилья увеличилась в среднем на 3%, двухкомнатных объектов — на 4%, сообщает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.
Речь идёт об увеличении средней стоимости долгосрочной аренды в 16 российских городах—миллионниках. Эксперты отмечают, что разница между съёмом однокомнатных и двухкомнатных квартир оказалась в пределах 10,5 тысяч рублей.
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в России в июне составила 21,8 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 32,3 тысяч рублей. За месяц показатели показали рост на 3% и 4% соответственно.
Ранее стало известно о падении цен на квартиры в Старой Москве. Согласно данным аналитиков, стоимость квартир в Старой Москве с сентября прошлого года упали почти на 4%. В то же время в Новой Москве также наблюдалось снижение стоимости такой недвижимости, однако не настолько сильное – всего на 1,2%.
Аренда однокомнатного жилья увеличилась в среднем на 3%, двухкомнатных объектов — на 4%, сообщает руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.
Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в России в июне составила 21,8 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — 32,3 тысяч рублей. За месяц показатели показали рост на 3% и 4% соответственно.
Ранее стало известно о падении цен на квартиры в Старой Москве. Согласно данным аналитиков, стоимость квартир в Старой Москве с сентября прошлого года упали почти на 4%. В то же время в Новой Москве также наблюдалось снижение стоимости такой недвижимости, однако не настолько сильное – всего на 1,2%.
Мария Фирсова