В России взлетел спрос арендаторов на квартиры-студии

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Интерес россиян к аренде квартир-студий взлетел на 51% за 3 месяца.
В третьем квартале (с июля по сентябрь) нынешнего года россияне кинулись арендовать квартиры-студии. Интерес к данному виду съёмных квартир вырос на 51%, сообщает «Авито Недвижимость», пишет «Лента. Ру».
Заметно увеличился спрос и на «однушки» ( 42% за 3 месяца). Далее следуют «двушки» ( 31%) и «трёшки» ( 27%). В целом спрос на долгосрочную аренду жилья в стране вырос на 39%. Студиями стали интересоваться на 27% чаще. При этом в Сочи наметилась отрицательная динамика спроса из-за окончания туристического сезона.
За год интерес к долгосрочной аренде увеличился в 24 городах. В топ-5 оказались Новосибирск ( 31%), Иркутск ( 28%), Калининград ( 26 %), Челябинск и Тюмень ( 23%). Также за год выросли и средние арендные ставки. Самый большой рост отмечается в Барнауле ( 50%), Москве и Санкт-Петербурге ( 27%), Калининграде ( 25%).
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Заметно увеличился спрос и на «однушки» ( 42% за 3 месяца). Далее следуют «двушки» ( 31%) и «трёшки» ( 27%). В целом спрос на долгосрочную аренду жилья в стране вырос на 39%. Студиями стали интересоваться на 27% чаще. При этом в Сочи наметилась отрицательная динамика спроса из-за окончания туристического сезона.
«Спрос на аренду квартир в крупных российских городах ожидаемо вырос — на III квартал пришлось начало делового и учебного сезона, перед которым люди активнее ищут жилье», —комментирует ситуацию на рынке недвижимости руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.Читайте также:
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Мария Фирсова