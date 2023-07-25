В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов

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Росздравнадзор заблокировал свыше тысячи веб-сайтов, на которых были доступны для продажи препараты для медикаментозного прерывания беременности. Как сообщает сайт ведомства, работа по блокировке подобных интернет-ресурсов будет продолжена.
«После проведения мониторинга сети „Интернет“, Росздравнадзором было принято решение о блокировке 1181 веб-ресурса, в связи с обнаружением предложений о розничной продаже лекарств, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности», — говорится в сообщении ведомства.Читайте также:
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