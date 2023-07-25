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В России заблокировали 1181 сайт из-за продажи препаратов для абортов

Росздравнадзор заблокировал 1181 сайт, где продавали препараты для абортов
25 июля 2023, 23:24

Фото: istock/MJ_Prototype

Росздравнадзор заблокировал свыше тысячи веб-сайтов, на которых были доступны для продажи препараты для медикаментозного прерывания беременности. Как сообщает сайт ведомства, работа по блокировке подобных интернет-ресурсов будет продолжена.

Ранее Министерство здравоохранения России представило проект приказа, предлагающий внести препараты для прерывания беременности в список средств, подлежащих учету по отдельным и количественным показателям, поскольку они часто выдаются пациенткам в аптеках, включая случаи без рецептов.

«После проведения мониторинга сети „Интернет“, Росздравнадзором было принято решение о блокировке 1181 веб-ресурса, в связи с обнаружением предложений о розничной продаже лекарств, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности», — говорится в сообщении ведомства.
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#аборты
#блокировки
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В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран
В Копенгагене радикальная группировка сожгла Коран у посольства Турции
25 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/Rifky Rachman Safri

Во вторник радикальная группа, известная как «Датские патриоты», провела еще одну демонстрацию, во время которой была сожжена копия Корана. На этот раз акция произошла у здания турецкого посольства в Копенгагене, пишет РИА Новости.
В тот же день агентство Reuters отмечало, что пять членов «Датских патриотов» совершили подобный акт у посольства Египта в Копенгагене.

В понедельник два участника этой же группировки сожгли священный текст у здания посольства Ирака в данном городе.

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#коран
#Дания
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Россия пришла на помощь NASA после потери связи с МКС
NASA пришлось держать связь с МКС через Россию из-за трудностей с электропитанием
25 июля 2023, 22:59

Фото: iStock/dima_zel

Россия пришла на помощь NASA, когда федеральное агентство США NASA потеряло связь с МКС. Спустя некоторое время NASA удалось связаться со станцией через российские системы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя программы МКС в NASA Джоэля Монталбано.
«Сегодня утром у нас возникли проблемы с электропитанием ЦУП Хьюстона и мы потеряли возможность осуществлять командование, в том числе голосовое общение и получение телеметрических данных», — цитирует издание слова Монталбано в ходе брифинга.

После обнаружения неполадки NASA обратилась к российским системам, отметил Джоэль Монталбано. В результате связь с МКС была восстановлена и экипажу в космосе разъяснили ситуацию.

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#NASA
#Россия
#МКС
#связь
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Подмосковные спасатели рассказали, что делать, если гроза застала у водоёма
25 июля 2023, 22:53

Фото: Мособлпожспас

В Подмосковье как минимум до конца недели установилась дождливая и грозовая погода. Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы советуют жителям при грозах избегать поездок на водоёмы, сообщили в пресс-службе ведомства. Они рассказали, как действовать, если гроза застала врасплох во время купания или рыбной ловли.
Следует помнить, что вода – отличный проводник тока. Поэтому купальщикам во время грозы с молнией рекомендуется сразу выбраться на берег, отойти от водоёма более чем на 100 м и спуститься с берегового откоса в низину. 
 
Специалисты также рассказали рыбакам, которые заплывают на лодке далеко от берега, как быть при грозе. В этом случае необходимо смотать удочки, выключить и убрать в рюкзак мобильный телефон, пересесть на сухие вещи и плыть к ближайшему берегу.

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#Мособлпожспас
#водоём
#безопасность природа
#дождь
#гроза
#молния
#Московская область
#Подмосковье
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Unilever остаётся в России, но ограничит деятельность
25 июля 2023, 22:27

Фото:istockphoto/Poulssen

Гендиректор британской корпорации Unilever Хайн Шумахер сообщил, что компания сохранит своё присутствие на рынке РФ: компания считает это решение наименее негативным.
Хайн Шумахер объяснил, что одним из вариантов прекращения работы в России была продажа активов, но не нашлось «жизнеспособного решения».

Второй вариант заключался в том, чтобы отказаться от бизнеса, но в этом случае его могли национализировать, объяснили в компании. 

По словам Хайна Шумахера, ни одно из решений нельзя считать позитивным, но сохранение присутствия наименьшее из негативных. В планах продолжить работу в стране, но в ограниченном режиме.

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#Unilever
#компания
#Россия
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Представители РПЦ предложили оставить аборты в системе ОМС только для малоимущих россиянок
25 июля 2023, 22:01

Фото:istockphoto/Povozniuk

Эксперты Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и Союза православных женщин внесли предложение поэтапно выводить аборты по желанию женщины из системы ОМС.
При этом представители РПЦ выступают с инициативой оставить во время переходного периода аборты по желанию женщины, но только для малоимущих россиянок, пишет ТАСС.

Руководитель экспертно-аналитического управления комиссии Инна Ямбулатова рассказала, что экспертное сообщество считает нужным сохранить аборты за счет бюджета в трех случаях: женщина предоставила справку о доходе ниже прожиточного минимума, есть медицинские показания для аборта, беременность наступила в результате изнасилования.

Ранее председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов заявил, что идея исключения абортов по немедицинским показаниям из видов медпомощи, оказываемой за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС), хорошая, однако она вызывает опасения, поскольку может спровоцировать рост нелегальных и опасных операций.

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#аборты
#РПЦ
#женщины
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Воробьёв обсудил с депутатом Делимхановым ситуацию с мигрантами в Котельниках
25 июля 2023, 21:46

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым актуальные вопросы, в том числе ситуацию с мигрантами в Котельниках. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
«Считаю, что жители наших городов должны чувствовать себя в безопасности – это абсолютный приоритет. При этом мы все заинтересованы в уважительном отношении к закону, соблюдении правил, норм, чтобы в Московской области был мир между людьми разных национальностей и веры. Сделаем всё, чтобы не допускать недопонимания и напряжённости в будущем», – отметил Воробьёв
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор поручил руководству подмосковных муниципалитетов, где жители жаловались на поведение мигрантов, провести широкое обсуждение этой проблемы и вместе найти решение. Он напомнил о связанной с мигрантами ситуации в Котельниках была, требующей внимательного подхода.
 
Позже сотрудники Следственного комитета и МВД России провели обыски и рейды в Котельниках по уголовному делу об организации незаконного пребывания мигрантов. Правоохранители установили, что руководство расположенных в городе предприятий организовало незаконное пребывание мигрантов в России, предоставило им работу без приобретения патента и места размещения в нежилых помещениях фирмы. 
 
Обыски провели по 26 адресам, в том числе в так называемых «резиновых» квартирах и на предприятиях. Одному предпринимателю предъявлено обвинение. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Госдума
#депутат
#безопасность
#Котелтьники
#мигранты
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Первая в мире «умная» подводная мина большого радиуса действия создана в Турции
25 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/typhoonski

В Турции создали первую в мире «умную» подводную мину большого радиуса действия (UCA). Об этом сообщает турецкая газета Star.
Отмечается, что подводная мина может сбрасываться с большой высоты с истребителей F-16 и БПЛА Akinci и Aksungur. Благодаря этому она становится недосягаемой для мало- и средневысотных средств ПВО.

Напомним, ранее Черноморский флот вынес предупреждение морякам о существовании минной опасности в северо-западной части Черного моря. Уточняется, что обнаруженная мина была выставлена ВСУ еще в начале 2022 года, когда происходило беспорядочное минирование прибрежной акватории Черного моря. Таким образом, из-за безответственности ВМС Украины в Черном море дрейфует неизвестное число мин, которые несут угрозу судоходству.

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#подводная мина
#Турция
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В Госдуме предложено выдавать учителям деньги на посещение музеев и театров
25 июля 2023, 21:45

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила ввести для учителей сертификаты на бесплатное посещение госучреждений культуры.
Своё предложение депутат Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, пишет ТАСС. Предлагается ввести специальный сертификат «Учительский билет», который позволит учителям посещать госучреждения культуры.  
 
Лантратова уточнила, что сертификат должен открывать педагогам безлимитное и бесплатное посещение музеев и выставок. Сертификат планируется выдавать учителям, которые работают на полную ставку и имеюь не менее 5 лет педагогического стажа.
 
Также предложено каждый год выделять педагогам 10 тысяч рублей на посещение театров, концертов и других мероприятий. В Госдуме считают, что это повысит престиж профессии, а также позволит работникам образования сделать уроки более интересными.

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#Госдума
#учителя
#школа
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В Московской области заработает цифровой двойник леса
25 июля 2023, 20:58

Фото: Istockphoto / GettyTim82

В Подмосковье запустят цифровой двойник леса, объявил глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, это предусматривает новый закон, подписанный президентом.
Согласно этому документу, Государственная информационная система лесного комплекса и электронный лесной реестр начнут работать с 1 сентября в Московской, Архангельской и Ульяновской областях, а по всей стране – с первого квартала будущего года.  
«Вся информация о лесах России будет оцифрована и доступна в электронном виде. Сейчас региональные лесные ведомства сейчас переносят отраслевые данные во ФГИС ЛК, систематизируют их, и уже с 1 сентября все запросы от лесопользователей, органов власти и граждан будут рассматривать там. Это важный шаг в цифровизации лесного хозяйства», – отметил Советников.
Согласно закону, государственный лесной реестр будет вестись в электронном виде. А сроки рассмотрения отраслевых документов будут сокращены, что позволит лесопользователям быстрее приступать к реализации своих проектов.

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#лес
#цифровизация
#Иван Советников
#Московская область
#Подмосковье
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