В России задумали ограничить выдачу маткапитала возрастом матери

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В Государственной Думе Российской Федерации появилось предложение ограничить право на получение материнского капитала для матерей, исходя из их возраста. Информацию об этом сообщает издание «Известия».
Согласно информации, планируется пересмотр полной программы материнского капитала при ее продлении в 2026 году. Эксперты, опрошенные журналистами данного издания, выразили скептицизм относительно данной идеи со стороны парламентариев. Они считают, что факторы, влияющие на решение россиянок о том, когда вступать в брак и рожать детей, гораздо важнее, чем стремление получить финансовую выплату, поэтому предложенное изменение вряд ли повлияет на решение о времени рождения первенца.
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