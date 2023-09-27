В России зафиксирован масштабный дефицит фармацевтов

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Ассоциация независимых аптек пожаловалась главе правительства Михаилу Мишустину на кадровый дефицит: отрасли не хватает фармацевтов и провизоров.
Об этом сообщил союз на своем сайте, пишут «Известия».
Ассоциация оценивает дефицит в 30% от необходимого числа специалистов. Главной причиной кадрового голода может быть сокращение бюджетных мест на фармфакультетах вузов и закрытие фармколледжей.
Острую нехватку специалистов подтвердили Российская ассоциация аптечных сетей и отдельные игроки рынка.
Ассоциация независимых аптек предлагает кабмину решить проблему за счёт привлечения зарубежных специалистов: в России следует разрешить для таких работников квоту в 25%. В данный момент квота равна нулю, то есть в стране по факту запрещено нанимать иностранцев в сфере торговли лекарственными средствами.
Ранее сообщалось, что 91% российских компаний ощущают нехватку кадров. Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей.
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Ассоциация оценивает дефицит в 30% от необходимого числа специалистов. Главной причиной кадрового голода может быть сокращение бюджетных мест на фармфакультетах вузов и закрытие фармколледжей.
Глава «Советской аптеки» Оксана Соловьева рассказала, что «аптеки вынуждены сокращать рабочий день, фармацевты работают за двоих-троих, что сказывается на их работоспособности».У кадрового дефицита, по словам Лилии Титовой, исполнительного директора Союза профессиональных фармацевтических организаций, целый ряд причин — от расширения производства, конкуренции, переманивания кадров до старения населения.
Ассоциация независимых аптек предлагает кабмину решить проблему за счёт привлечения зарубежных специалистов: в России следует разрешить для таких работников квоту в 25%. В данный момент квота равна нулю, то есть в стране по факту запрещено нанимать иностранцев в сфере торговли лекарственными средствами.
Ранее сообщалось, что 91% российских компаний ощущают нехватку кадров. Компании сообщают о дефиците массового персонала: продавцов, операторов и водителей.
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Мария Фирсова