В России захотели увеличить расстояние от свалок до аэропортов

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Российское Министерство транспорта рассматривает возможность пересмотра минимально допустимого расстояния между свалками и аэропортами, указано в письме ведомства, адресованном Общероссийскому объединению пассажиров, пишут «Известия».
Ранее в этом году правительство установило, что мусороперерабатывающие объекты могут находиться на расстоянии 10 и даже 7,5 километров от взлетно-посадочных полос, при условии, что они эффективно препятствуют присутствию птиц. Однако операторы аэропортов и общественные активисты считают, что такое решение увеличивает риск столкновения самолетов с птицами. Эксперты в авиационной сфере призывают вернуться к предыдущей норме, согласно которой минимальное расстояние от свалки до аэропорта должно составлять не менее 15 километров.
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Артем Кузьмин