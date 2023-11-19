В России запатентован новый сверхзвуковой самолет тактической авиации

Фото: istockphoto/aapsky
Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) получила патент на новый многофункциональный двухместный малозаметный самолет тактической авиации. Как указано в описании изобретения, наиболее близким к нему из существующих моделей является самолет Су-30МК
Новое изобретение будет обладать повышенной дальностью и продолжительностью полета за счет увеличения на 10% вместимости топливных баков. Новый сверхзвуковой самолет будет иметь несколько общих признаков и характеристик с уже существующим Су-30МК.
Читайте также:
«Ростех» модернизирует российский истребитель Су-57
В России начали подготовку к производству первых истребителей Checkmate
«Первый в мире»: Российские истребители не оставили Украине ни одного шанса
Александр Бойцов