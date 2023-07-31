В России запретили регистрацию с помощью иностранной электронной почты

Фото: сайт Кремля
Закон вступает в законную силу с 1 декабря 2023 года. Зарегистрироваться на российских сайтах можно будет через портал госуслуг, номер телефона или почту, которая была заведена в отечественных сервисах. Отмечается, что через аккаунты, которые будут заведены в Google или Apple ID пройти регистрацию пользователя будет невозможно.
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