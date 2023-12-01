В России запретили регистрироваться на сайтах через Google и Apple ID

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Зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России запретили регистрацию и вход на сайты с использованием Apple или Google ID. Об этом пишет «Парламентская правда».
По его словам, для подобных целей можно будет использовать только российскую систему. Целью таких нововведений Горелкин назвал защиту данных россиян.
Зампред пояснил, что авторизация на сайтах и в приложениях с 1 декабря станет возможно только по российскому номеру телефона, с помощью портала "Госуслуги" или другого сервиса, контролируемого Россией.
В Региональном общественном центре интернет-технологий отметили, что выполнять регистрацию с помощью адреса зарубежной почты новый закон не запрещает.
Вступающий в силу закон также предусматривает обеспечение провайдерами исполнения требований в сфере безопасности. Так, основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора станет информация о способах обхода установленных в России блокировок сайтов. Самый популярный способ такого обхода, VPN, с 1 марта 2024 года будет запрещено рекламировать.
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Зампред пояснил, что авторизация на сайтах и в приложениях с 1 декабря станет возможно только по российскому номеру телефона, с помощью портала "Госуслуги" или другого сервиса, контролируемого Россией.
«Правила не коснутся тех аккаунтов, которые уже зарегистрированы через российскую почту. Мораторий коснется лишь пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы, например кнопки входа при помощи Apple ID или Google, российские сайты и приложения должны будут убрать с 1 декабря», — цитирует издание слова собеседника.
В Региональном общественном центре интернет-технологий отметили, что выполнять регистрацию с помощью адреса зарубежной почты новый закон не запрещает.
«Адрес используется в качестве логина, а закон не содержит к нему требований, он лишь обязывает установить российский контроль над самим сервисом авторизации», — объяснили в организации.
Вступающий в силу закон также предусматривает обеспечение провайдерами исполнения требований в сфере безопасности. Так, основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора станет информация о способах обхода установленных в России блокировок сайтов. Самый популярный способ такого обхода, VPN, с 1 марта 2024 года будет запрещено рекламировать.
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Диана Аванесян