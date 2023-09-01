В России запретили вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля

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В России вступило в силу постановление правительства, которое предусматривает запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что речь не идет о запрете использования гаджетов, навигаторов или платежных устройств, законодатель требует их правильного установления, которое не будет мешать автомобилистам и не ограничат видимость.
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Анастасия Крестьянова