В России запретили возить с собой более 10 пачек сигарет

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Госдума приняла закон об ограничении перемещения никотиносодержащей продукции на территории России.
Согласно нововведению, перемещать по территории РФ можно не более 200 изделий с нагреваемым табаком, а также не более 200 сигарет. Аналогичная норма распространяется также на электронные сигареты.
На пленарной сессии Госдумы также озвучили, что разрешено провозить жидкость для вейпов объемом не более 50 грамм. Запрет распространяется на физических лиц.
Сообщается, что законопроект был принят с целью пресечения незаконного оборота никотина на территории РФ.
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Анастасия Крестьянова