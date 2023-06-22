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В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

22 июня 2023, 03:24

Фото: iStock/dikushin

«Известия»: Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
В России предполагают установить ограничение на длительность отключения горячего водоснабжения в течение более 14 дней. Об этом информирует газета «Известия».

Согласно публикации, поправки, регулирующие этот вопрос, находятся в стадии разработки Роспотребнадзором. Подчеркивается, что это ограничение будет применяться в периоды ежегодного профилактического ремонта. Если компании нарушат установленное ограничение по времени отключения горячей воды, их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 дней.


На данный момент местные власти самостоятельно устанавливают продолжительность ремонтных работ в системе ЖКХ, и двухнедельный срок рассматривается как рекомендация, а не обязательное требование.

Ранее старший научный сотрудник Мария Подзорова рассказала, что можно примерно оценить качество питьевой воды из-под крана без помощи специальных лабораторий, обратив внимание на вкус, запах, цвет и наличие осадка.
#вода
#отключения
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В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»
05 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/Motortion

В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
 
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
 
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.

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#Свердловская область
#Верхняя Пышма
#Пластблок
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Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием
05 июля 2023, 12:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области проводится большая работа по оснащению медицинских организаций современным оборудованием, так в Орехово-Зуевскую больницу поступил новый рентгеновский аппарат.
В поликлинику № 4 Орехово-Зуевской больницы поступил новый рентгеновский аппарат, который позволит врачам проводить более 50 исследований в день. Новый аппарат значительно лучше устаревшего, он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.
«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами. С начала года в наши медучреждения поставлено 24 единицы такого оборудования на сумму более 460 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования. 

Время на рентген на цифровом аппарате — семь минут, а на аналоговом это займёт 20 минут. Поэтому результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
«Цифровое оборудование позволяет значительно сократить сроки проведения диагностики, при этом лучевая нагрузка на пациента – ниже. Результаты исследования появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику», — добавила врач-рентгенолог Людмила Юрченко. 
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#Минздрав
#тяжелое оборудование
#рентгенаппарат
#рентген
#Орехово-Зуево
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«Юнармия» проведет общеразвивающую творческую программу «Юнармия Арт»
05 июля 2023, 12:17

Фото: iStock/anatols

ВВПОД «Юнармия» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Юнармия Арт» с 25 сентября по 16 октября 2023 года.
Проходить мероприятие будет на базе Международного детского центра Артек. Отбор на участие будет проводится с 19 июня по 26 июля 2023 года. Принять участие в программе смогут участники Движения в возрасте от 11 до 17 лет. Желающие присоединиться к мероприятию должны выполнить конкурсные задания, которые закреплены в Положении.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов, после чего, успешному кандидату предложат регистрацию на мероприятие. 

Целью конкурса является выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся успехов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней вокальной, хореографической, декоративно-прикладной и художественной деятельности и успешно выполнивших конкурсное задание. 

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#дети
#программа
#соревнования
#Артек
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Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в этом году
05 июля 2023, 12:13

Фото: Минобразования МО

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции рассказал, что 17 российских выпускников получили 300 баллов за три предмета на ЕГЭ.
По словам Музаева, ещё 456 российских школьников сдали на 200 баллов 2  экзаменационных предмета, 7084 выпускника получили 100 баллов по одному из предметов.

В этом году выпускники общеобразовательных учреждений Белгородской области были освобождены от сдачи ЕГЭ. Вместо этого экзамена они должны будут пройти собеседование в институтах, а также в университетах.

Вузы Белгородской области получили поручение от Министерства науки и высшего образования РФ.

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#ЕГЭ
#выпускники
#экзамены
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Сотрудники Минпромторга прекратят использование iPhone для рабочих коммуникаций
05 июля 2023, 12:00

iStock/Tatiana Sidorova

4 июля чиновникам из Минпромторга и подведомственным ему организаций разослали распоряжение, которое запретит использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля.
«Ведомости» пишут, что данное распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова получили сотрудники Минпромторга 4 июля.
 
Аналогичные запреты начнут действовать и в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.
 
В приказе Минпромторга обозначен прямой запрет на использование «мобильных устройств Apple в служебной деятельности». Контроль за соблюдением запрета возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака.
 
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

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#iPhone
#Минпромторг
#запрет
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Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника
05 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/Elena Perova

Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, заявил, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. Об этом сообщает газета «il Messaggero».
Отмечается, что турист написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, в котором выразил свои сожаления и признался, что ранее ему не было известно о древности памятника.

Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил британского туриста Ивана Данаилова в невоспитанности и призвал строго его наказать.

Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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#вандализм
#Колизей
#Рим
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Сайт РЖД и мобильное приложение подверглись хакерской атаке
05 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/ksvetlaya

В РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение, предпринимаются меры по восстановлению работы компании.
Сообщается, что кассы на станциях и вокзалах работают в прежнем режиме. Об этом ​РЖД сообщили в своем телеграмм-канале. 

Массированная хакерская атака не повлияла на движение поездов и расписание. Компания принесла извинения за неудобства и заверила, что вскоре мобильный сервис и сайт возобновят работу. 

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#РЖД
#хакерская атака
#сайт
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Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации
05 июля 2023, 11:49

Фото: istockphoto / standret

С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс, когда можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации.
«С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Подать заявление в образовательное учреждение не по месту регистрации можно только при наличии свободных мест. Подать заявку на зачисление в школу можно до 5 сентября на региональном портале госуслуг.

Ирина Каклюгина добавила, что оригиналы документов не нужны, все сведения будут проверять удалённо. В школу также приходить не надо. Как подчеркнула вице-губернатор, новая система сделала запись детей в школу быстрой и удобной.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Школьник
#первоклассник
#первый класс
#запись в школу
#школа
#Подмосковье
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Россельхознадзор сообщил о четырех жителях Тувы с диагнозом «сибирская язва»
05 июля 2023, 11:44

IStock/Halfpoint

Диагноз «сибирская язва» обнаружен у четырёх жителей Республики Тыва.
ТАСС пишет, что первого заболевшего госпитализировали в конце июня. На данный момент диагноз «сибирская язва» подтвердили у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

В Минздраве республики информацию пока не прокомментировали. 

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#Тыва
#сибирская язва
#диагноз
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