В России запретят отключать воду более чем на 14 дней

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«Известия»: Роспотребнадзор намерен запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
В России предполагают установить ограничение на длительность отключения горячего водоснабжения в течение более 14 дней. Об этом информирует газета «Известия».
Согласно публикации, поправки, регулирующие этот вопрос, находятся в стадии разработки Роспотребнадзором. Подчеркивается, что это ограничение будет применяться в периоды ежегодного профилактического ремонта. Если компании нарушат установленное ограничение по времени отключения горячей воды, их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 дней.
На данный момент местные власти самостоятельно устанавливают продолжительность ремонтных работ в системе ЖКХ, и двухнедельный срок рассматривается как рекомендация, а не обязательное требование.
Ранее старший научный сотрудник Мария Подзорова рассказала, что можно примерно оценить качество питьевой воды из-под крана без помощи специальных лабораторий, обратив внимание на вкус, запах, цвет и наличие осадка.
Согласно публикации, поправки, регулирующие этот вопрос, находятся в стадии разработки Роспотребнадзором. Подчеркивается, что это ограничение будет применяться в периоды ежегодного профилактического ремонта. Если компании нарушат установленное ограничение по времени отключения горячей воды, их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 дней.
Ранее старший научный сотрудник Мария Подзорова рассказала, что можно примерно оценить качество питьевой воды из-под крана без помощи специальных лабораторий, обратив внимание на вкус, запах, цвет и наличие осадка.
Артем Кузьмин