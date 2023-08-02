В России запретят управлять электросамокатами в нетрезвом виде

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В Госдуму осенью внесут законопроект о введении штрафов в 10 тысяч рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде. Автором инициативы стал сенатор Артем Шейкин.
В рамках нововведения, планируется также ввести ответственность за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения водителями средств индивидуальной мобильности.
По словам парламентария, законопрект будет внесен на рассмотрение в Госдуму осенью текущего года. Поправки будут внесены в кодекс об административных правонарушениях, пояснил сенатор.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов. Речь идет о СИМ с бескамерными шинами.
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По словам парламентария, законопрект будет внесен на рассмотрение в Госдуму осенью текущего года. Поправки будут внесены в кодекс об административных правонарушениях, пояснил сенатор.
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Анастасия Крестьянова