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В России запретят управлять электросамокатами в нетрезвом виде

В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нетрезвое вождение СИМ
02 августа 2023, 07:54

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

В Госдуму осенью внесут законопроект о введении штрафов в 10 тысяч рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде. Автором инициативы стал сенатор Артем Шейкин.
В рамках нововведения, планируется также ввести ответственность за отказ пройти освидетельствование на состояние опьянения водителями средств индивидуальной мобильности.

По словам парламентария, законопрект будет внесен на рассмотрение в Госдуму осенью текущего года. Поправки будут внесены в кодекс об административных правонарушениях, пояснил сенатор.


Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов. Речь идет о ​СИМ с ​бескамерными шинами.

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#самокат
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Депутат Власов предложил выделить дополнительные выходные родителям детей до года
02 августа 2023, 08:08

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

Депутат Госдумы Василий Власов предлагает давать два дополнительных выходных в месяц родителям детей до года.
RT пишет, что Власов направил обращение с таким предложением главе Минтруда Антону Котякову. Депутат подчеркивает, что по закону у работника есть право только на 5 дней отпуска без содержания в случае рождения ребенка. По словам Власова, на родителей младенцев ложится серьёзная нагрузка: им нужен дополнительный отдых.
 
«Прошу рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня», —пишет Василий Власов.
По его мнению, выходные без сохранения зарплаты необходимо предоставлять каждый месяц до тех пор, пока ребёнку не исполнится год.

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#выходные
#отпуск
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В Совфеде предложили штрафы за превышение скорости на электросамокатах
Сенатор Шейкин предложил штраф 5 тыс. рублей за превышение скорости на электросамокате
02 августа 2023, 08:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

За превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей. Об этом пишет издание РИА Новости.
Агентство ссылается на проект закона, инициатором которого стал сенатор Артем Шейкин.  

Согласно тексту документа, максимальный штраф за превышение скорости при управлении средствами индивидуальной мобильности будет составлять пять тысяч рублей. По словам парламентария, из-за отсутствия ответственности, правила ПДД участниками движения игнорируется, поэтому ввести санкции необходимо.  

Шейкин добавил, что законопроект планируется внести в Госдуму осенью текущего года. 

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В Красноярском крае трое несовершеннолетних подожгли рельсы
Поджигателями релейных шкафов в Красноярском крае оказались подростки
02 августа 2023, 07:34

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Троих несовершеннолетних задержали по подозрению в поджоге двух релейных шкафов на Красноярской железной дороге. Об этом сообщает управление на транспорте СК РФ.
Подросткам предъявлено обвинение.

О происшествии стало известно 30 июля. Несовершеннолетние диверсанты подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Красноярском крае. Подростки действовали по указанию неустановленного лица за вознаграждение.  

Инцидент не повлиял на движение поездов. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Подросткам предъявлено обвинение. 

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Умер композитор Александр Колкер
В Петербурге на 91-м году жизни умер советский композитор Александр Колкер
02 августа 2023, 06:27

Фото: iStock/dragana991

Известный советский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни 1 августа в Санкт-Петербурге. Об этом информировал Союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 1 августа 2023 года ушел из жизни Александр Наумович Колкер, выдающийся советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР», — цитируется текст некролога.
Культурный деятель стал автором музыки для известных песен, таких как «Стоят девчонки», «Карелия», «Опять плывут куда-то корабли». Его мелодии звучат в фильмах «Труффальдино из Бергамо», «Трое в лодке, не считая собаки», «Уходя — уходи».

Творения Колкера исполняли известные артисты, включая Эдуарда Хиля, Александру Пахоменко, Михаила Боярского, Анну Герман, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона, Алису Фрейндлих и многих других.

Информация о месте и времени прощания с композитором будет сообщена позднее.

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#актёр
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Власти Нигера объявили об открытии границ с пятью соседними странами
Власти Нигера объявили об открытии границ с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом
02 августа 2023, 04:01

Фото: iStock/Aguus

Государственные границы Нигера с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом, ранее закрытые в связи с политическим переворотом в стране, снова открыты для прохода, сообщает агентство France Presse, ссылаясь на информацию от представителя власти Нигера.

«Наземные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом сегодня вновь открыты», — цитирует агентство слова военного представителя. В то же время его личность и должность не были уточнены.
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#цены
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Сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
ВНИИ ГОЧС: сильные осадки могут вызвать подтопления в четырех регионах России
02 августа 2023, 03:50

Фото: iStock/chris-mueller

По прогнозам Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), из-за сильных осадков на протяжении ближайших двух дней ожидается выход воды на поймы рек и затопление местности в четырех регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов России.
«В течение ближайших 48 часов есть вероятность затопления пойменных земель в южных районах Забайкальского края и Республики Бурятия. Затопление низинных территорий также прогнозируется в некоторых районах Красноярского края», — указывается в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые этого института подчеркивают, что непостоянная погодная обстановка с дождями разной интенсивности также продолжится в Амурской области.

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#подмосковье
#ученые
#выходные
#бурятия
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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
02 августа 2023, 03:47

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Автомобильное движение через Крымский мост восстановлено, отмечается в сообщении телеграм-канала, освещающего оперативную ситуацию на мосту.
В среду в 1:54 по московскому времени движение было временно приостановлено. Всех, кто находился на мосту или в зоне проверки, призвали оставаться спокойными.

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#проверки
#движение
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В Нью-Йорке рассматривают проект о легализации проституции
Fox News: в Нью-Йорке рассматривают проект, декриминализирующий проституцию во всем штате
01 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Законодатели штата Нью-Йорк рассматривают законопроект о декриминализации проституции, сообщает телеканал Fox News.

«Власти Нью-Йорка рассматривают предложение о декриминализации проституции на территории всего штата, что станет первым подобным случаем в США», — гласит сообщение.
Проект предлагает освободить от уголовной ответственности как секс-работников, так и тех, кто осуществляет их транспортировку из других стран. Законопроект «Остановим насилие в секс-торговле», представленный сенатором от демократической партии Джулией Салазан, вызывает противодействие со стороны республиканцев. Согласно замечаниям оппонентов, проституция способствует росту других видов преступности, таких как грабежи и разбои.

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#секс
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#проституция
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В Бразилии умер, предположительно, старейший житель Земли
G1: в Бразилии в возрасте 127 лет умер, предположительно, старейший житель Земли
01 августа 2023, 23:12

Фото: iStock/inga

Самый старый житель Бразилии Сеу Жозе Паулино Гомес скончался от полиорганной недостаточности в штате Минас-Жерайс. По информации из свидетельства о браке, зарегистрированного местным ЗАГСом, предположительно, он родился в августе 1895 года, что делает его старейшим человеком на Земле, сообщает информационный портал G1.
«В возрасте 127 лет мужчина скончался в Педра-Бонита в Зона-да-Мата, штат Минас-Жерайс, в эту пятницу, 28 июля. Согласно записи в ЗАГСе Силвы, единственном в городе, Жозе Паулино Гомес, предположительно, родился 4 августа 1895 года, исходя из данных свидетельства о браке, зарегистрированного в 1917 году», — отмечается на веб-сайте G1.
По предварительным данным, бразильский долгожитель умер за неделю до своего 128-летия. Если бы его возраст был документально подтвержден, он бы считался старейшим жителем планеты и единственным человеком, рожденным в 19-м веке, который все еще находился в живых. На данный момент рекорд долгожителей среди живущих принадлежит испанке Марии Браньяс Морере, которая родилась в 1907 году и в этом году отметила свой 116-й день рождения.

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Подмосковье ищет медработников