В России запущен проект «Точки притяжения» для поиска площадок для Росмолодежи

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Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» запустили проект «Точки притяжения» для поиска площадок где можно будет проводить мероприятия Росмолодежи и партнерских организаций. Об этом сообщили в ФГБУ «ЦСМС».
Подать заявку в режиме донабора можно до 15 декабря текущего года на официальную электронную почту tochki@fadm.gov.ru. По результатам отбора с владельцем площадки будет заключено соглашение.
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