В России запустили программу по развитию городской среды

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Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запустила тематическую программу по теме комплексного благоустройства территорий и формирования комфортной городской среды в городах России.
Программа предусматривает проведение профильных исследований, публичные экспертные обсуждения и разработку методических рекомендаций от этапа подготовки до этапа эксплуатации городской среды.
Программа «Технологии и практики по разработке проектов развития городской среды» формировалась вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке финансового института развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ» и других организаций.
Главной целью программы станет обнаружение и решение проблем развития городов путем разработки особых инфраструктурных сервисных решений.
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Программа «Технологии и практики по разработке проектов развития городской среды» формировалась вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ при поддержке финансового института развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ» и других организаций.
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Алина Юрчак