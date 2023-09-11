В России завершились выборы: кто победил

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Результаты прямых выборов глав регионов по России
- Кандидат от республики Саха (Якутия) Айсен Николаев от партии «Единая Россия» набрал 75,77% голосов;
- кандидат от республики Хакасия Валентин Коновалов от партии КПРФ набрал 63,14% голосов;
- кандидат от Алтайского края Виктор Томенко от партии «Единая Россия» набрал 76,16% голосов;
- кандидат от Красноярского края Михаил Котюков от партии «Единая Россия» набрал 70,21% голосов;
- кандидат от Приморского края Олег Кожемяко, партия «Единая Россия» набрал 72,78% голосов;
- кандидат от Амурской области Василий Орлов от партии «Единая Россия» - 82,38% голосов,
- кандидат от Воронежской области Александр Гусев от партии «Единая Россия» - 76,8% голосов,
- кандидат от Ивановской области Станислав Воскресенский - «Единая Россия» набрал 82,49% голосов;
- кандидат от Кемеровской области — Кузбасс Сергей Цивилев, партия «Единая Россия» набрал 85,24%;
- кандидат от Магаданской области Сергей Носов от партии «Единая Россия» набрал 72,39% голосов.
- кандидат от Псковской области Михаил Ведерников набрал 86,30% голосов;
- губернатором ЯНАО выбрали Дмитрия Артюхова. Он был избран заксобранием;
- врио главы Чукотского автономного округа выбран Владислав Кузнецов, он набрал 72,34% голосов;
- кандидат от Омской области Виталий Хоценко набрал 76,33% голосов;
- кандидат от Новосибирской области побеил Андрей Травников набрал 75,72% голосов;
- кандидат от Самарской области Дмитрий Азаров нбрал 83,83% голосов;
- кандидат от Нижегородской области Глеб Никитин набрал 82,82% голосов;
- кандидат от Орловской области Андрей Клычков набрал 82,09% голосов;
- кандидат от Ивановской области Станислав Воскресенский набрал 82,49% голосов;
- кандидат от Тюменской области Александр Моор набрал 78% голосов избирателей.
Отмечается, что преимущественно, победу на выборах одержали кандидаты от партии «Единая Россия».
Результаты выборов губернаторов в Москве и Московской области
В столице России прошли выборы мэра города и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов. По результатам голосования, действующий глава города Сергей Собянин от партии «Единая Россия» занял лидирующую позицию. На втором месте, согласно набранным голосам, оказался Леонид Зюганов.
В Московской области на посту губернатора остался действующий глава Андрей Воробьев. За него проголосовали 83,68 процента избирателей. Он выразил слова благодарности жителям Московской области за участие в голосовании и подчеркнул, что в этом году явка была рекордной и составила более 55%. Кроме того, в Московской области прошли дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в десяти городских округах.
Выборы в новых регионах России
В единый день голосования также прошли выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Субъекты годом ранее вошли в состав РФ по результатам референдума. Избиратели голосовали за региональных депутатов.
В новых регионах России уверенную победу одержала партия «Единая Россия». В ДНР фракция набрала 78,03 процента голосов. Врио главы республики Денис Пушилин прокомментировал итог выборов и заявил, что партия продолжит работать на благо жителей региона и страны в целом. Также «Единая Россия» одержала победу на выборах в ЛНР, за партию отдали голоса 74,63% избирателей.
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