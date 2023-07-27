В России заводчиков животных обяжут платить налоги и регистрироваться

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В Госдуму внесены поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», регулирующие заводческую деятельность. Так, правительство РФ могут наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к содержанию, разведению и маркировке животных, пишут «Известия».
«Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», — цитирует издание слова собеседника.
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