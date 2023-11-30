В Горно-Алтайске мать несла сына-инвалида на спине из-за плохой дороги

Фото: istockphoto/GAYSORN EAMSUMANG
В Горно-Алтайске женщина несла сына-инвалида на спине из-за плохой дороги.
«Подъем» в Telegram-канале сообщает, что нынешней осенью на улице Ушакова в Горно-Алтайске провели газ. Газовики раскопали дорогу и оставили в неприглядном виде.
В организации «Народный фронт» рассказали, что таких действий пострадали жители пяти домов. Они не могут добраться до жилья на автомобилях. Среди пострадавших— семьи с детьми, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).
От дороги до домов нужно подниматься примерно 200 метров. Всё это время женщине нужно нести на спине сына-инвалида. По словам местной жительницы, когда муж работает, она сама вынуждена расчищать дорогу.
Общественники направили обращения в прокуратуру и газовую организацию, требуя привести дорогу в порядок.
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В организации «Народный фронт» рассказали, что таких действий пострадали жители пяти домов. Они не могут добраться до жилья на автомобилях. Среди пострадавших— семьи с детьми, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).
Общественники направили обращения в прокуратуру и газовую организацию, требуя привести дорогу в порядок.
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Мария Фирсова