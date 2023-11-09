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В России значительно подорожала аренда жилья

09 ноября 2023, 13:07
Фото: iStock/Grand Warszawski

Фото: iStock/Grand Warszawski

В стране зафиксирован рост цен на аренду жилья в крупных городах. Стоимость аренды за месяц взлетела на 6%.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования компании «Мир квартир». Сообщается, что долгосрочная аренда однокомнатных квартир выросла в цене на 7% — до 20 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — на 6% (26 тысяч рублей), трехкомнатных — почти на 5% (33 тысяч рублей).

К примеру, в Кирове арендное жильё подорожало на 16-26%, в Якутске, Новосибирске, Кургане примерно такие же показатели. В Москве аренда «однушек» выросла на 13%, достигнув 45 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 17%.


Гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко считает, что рост спроса на аренду связан с тем, что многим недоступна покупка жилья.

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#квартира
#жильё
#новости
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В Крыму частные клиники отказались делать аборты
09 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto/Nadzeya Haroshka

Частные крымские клиники сообщили республиканскому Минздраву, что отказались от процедуры аборта добровольно.
Глава местного Минздрава Константин Скорупский заявил, что частным клиникам предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов». Теперь искусственное прерывание беременности в Крыму будет возможно только в государственных медицинских организациях. 
 
По мнению Скорупского, обратившись в государственную клинику, женщина сможет принять «взвешенное и обдуманное» решение. Там её проинформируют о мерах соцподдержки семей с детьми и окажут психологическое консультирование. Сообщается, что за 9 месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин, из которых 219 сохранили беременность.
 
Мордовия и Тверская область ранее приняли региональные законы, запрещающие склонения к аборту. В Госдуме обсуждается введение запрета на аборты в частных клиниках.

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#аборт
#крым
#женщины
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9 ноября – Всемирный день усыновления: как усыновить ребёнка в России
09 ноября 2023, 13:18

Фото: istockphoto/demaerre

9 ноября во всем мире отмечается праздник, посвященный усыновлению. Он был учрежден с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей-сирот и приемных семей. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества и о том, как усыновить ребенка в России в 2023 году.

Всемирный день усыновления: история праздника

 
Торжество было учреждено в 2014 году священником Хэнком Фортенером. Он не просто призвал установить день, в который общественности будут напоминать о сложной жизни детей, которые остались без родителей, но и организовал сбор помощи для семей, в которых воспитываются приемные сыновья и дочери.

Инициатор праздника обратил внимание на то, что в некоторых традиционных культурах нет детских домов, так как отношение к самым незащищенным в социальном плане людей, которыми считаются дети и старики, устанавливает религия, которая запрещает оставлять такую категорию людей без крова. Идея священнослужителя была принята неравнодушной общественностью, и вскоре к празднику присоединились многие государства.

Всемирный день усыновления: как отмечают

 
В этот день во многих странах мира поводятся флеш-мобы. Организаторы акций призывают людей не проходить мимо проблем сирот. Общественность призывают помогать детским домам, интернатам, приемным семьям. Также в честь торжества проводится сбор пожертвований, благотворительные акции, тематические выступления, собранные средства от которых отправляются в фонды помощи сиротам.

В Подмосковье порядка 2 тысяч детей-сирот обрели семью
В Подмосковье порядка 2 тысяч детей-сирот обрели семью

Сколько сирот в России


На начало текущего года в России насчитывается более 288 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом прежде сообщала уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Как усыновить ребёнка в России

 
Чтобы начать процедуру усыновления или удочерения необходимо пройти обучение в Школе приемных родителей. На занятиях будущих родителей ознакомят с законодательством, регулирующем семейные отношения, с ними проведут беседы психологи, и сообщат о форме поддержки опекунов. Близким родственникам осиротевшего не требуется посещение школы.  
 
Далее будущим усыновителям нужно пройти медицинское освидетельствование, чтобы исключить заболевания, препятствовавшие опекунству. Следующим шагом станет получение заключения органа опеки и попечительства о возможности быть усыновителем, после чего будущие родители встают на учет. Затем следует этап знакомства с ребенком и подача заявления об усыновлении в суд. Завершается процедура усыновлением ребенка в органах ЗАГС.

Кто может стать усыновителем

 
Действующее законодательство предусматривает усыновление ребенка не только семейной парой, но и холостым мужчиной или женщиной. Порядок процедуры закреплен в Главе 19 «Семейного кодекса РФ».

Госдума поддержала законопроект о запрете на усыновление гражданами недружественных стран
Госдума поддержала законопроект о запрете на усыновление гражданами недружественных стран

Усыновители должны иметь удовлетворительное состояние здоровье и тот уровень дохода, который позволит содержать ребенка в допустимых условиях. Однако иногда суд пренебрегает некоторыми требованиями, если речь идет о родственниках ребенка, или если несовершеннолетний уже какое-то время проживает в семье.
 

Как органы опеки контролируют усыновленных

 

После того как ребенок будут усыновлен, условия его проживания будут проверять органы опеки и попечительства. Первое обследование жилищно-бытовых условий происходит по истечении 5 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении. Следующая проверка проводится по истечении 11 месяцев. Также сотрудники опеки проверят условия проживания ребенка через 23 месяца.

Контрольное обследование специалисты проведут через 35 месяцев.

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#суд
#дети
#история
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#загс
#специалисты
#отношения
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Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ
09 ноября 2023, 12:14

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от НДФЛ. Об этом она сообщила во время парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости в России.
Также Матвиенко предложила рассмотреть формирование программы индивидуального строительства и строительства малоэтажных домов, ориентируясь на многодетные семьи.

Кроме того, спикер Совфеда подчеркнула необходимость оказания поддержки гражданам в возрасте 30-40 лет, в том числе и тем, у которых уже есть дети. Она ответила, что у этой категории граждан есть высокий потенциал рождаемости и сейчас они находятся на историческом максимуме. 

Вместе с тем, Матвиенко призвала подумать над оказанием поддержки пожилым людям, которые занимаются воспитанием внуков. 

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#валентина матвиенко
#ндфл
#многодетные семьи
#налоги
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Канадка родила самого крупного ребёнка за последние 13 лет
09 ноября 2023, 12:06

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Женщина из Канады родила ребёнка весом 6,5 кг.
Fox News пишет, что мальчик по имени Сонни появился на свет путём кесарева сечения 23 октября в городе Кеймбридж, Онтарио. Отец ребёнка, Ченс Эйрс, сообщил, что врачи и родственники были в шоке, когда узнали вес Сонни, который стал пятым ребенком Ченса и его жены Бритни.
 
«Мы знали, что этот малыш тоже будет большим, но не ожидали, что настолько», — признается врач.
Новорождённый стал самым крупным в мире за последние 13 лет.

Ранее в подмосковном Щёлково врачи помогли появиться на свет двойне с многократным переплетением пуповин, об этом сообщает Министерство здравоохранение Московской области.

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#дети
#ребёнок
#новости
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Раскрыта вся правда о «черной пятнице»
В Союзе потребителей объяснили, как не оказаться обманутым в «черную пятницу»
09 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/eternalcreative

Во время «черной пятницы» бизнес активно дурит потребителей, которые поддаются импульсивным покупкам. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал сопредседатель союза потребителей России Алексей Койтов.
«"Черную пятницу" стоит воспринимать как самый страшный черный день, запереться дома и оградить себя от всех средств коммуникации. Раньше мы воспринимали этот день как условный Хэллоуин, однако с каждым годом мы все больше и больше обращаем внимание на то, что в этом есть проблемы. Продавцы не просто продают залежалый товар, который раньше не покупался, но и цены на него выставляются более высокие», - рассказал Койтов.

История «черной пятницы» зародилась в США, и она изначально была не для потребителя, а для бизнеса, отметил эксперт. Таким образом, потребитель обманывался. Потом это практику подхватил и российский бизнес. Здесь начали дурить потребителя на более примитивном уровне. Однако система обмана начала совершенствоваться.

Действительно, какой-то отдельный магазин может предоставлять определенные скидки, при этом в целом по стране магазины за месяц до распродаж поднимают цены и к моменту начала распродаж они становятся выше, чем были за два месяца назад. И уже от этих цен делается скидка, пояснил Койтов.

«К распродажам следует подходить с холодной головой. Необходимо избегать импульсивных покупок и не поддаваться сиюминутным желаниям. Если вам что-то показалось нужным и выгодным, возьмите время подумать и сравните цены. А лучше всего свои покупки планировать. При планировании покупок можно заранее ознакомиться с ценами. Тогда в момент покупки можно понять реальность скидки», - посоветовал эксперт.

Он также отметил, что при стабильном состоянии экономики держать деньги в кармане менее выгодно, чем на них что-то покупать. Однако не стоит гнаться за чрезмерным потреблением. Люди сейчас покупают и обновляют товары чаще, чем это необходимо, заключил Койтов.

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#бизнес
#потребитель
#товары
#цены
#покупки
#скидки
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Таможенники в Домодедово не дали американцу вывезти из РФ котёнка сервала
09 ноября 2023, 11:42

Фото: iStock/YakobchukOlena

Таможенники в столичном аэропорту Домодедово пресекли попытку американца вывезти из России исчезающего котёнка сервала, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 37-летнего гражданина США остановили в «зеленом коридоре». При досмотре американец достал из переноски котёнка породы египетский мау. Он показал сотрудникам аэропорта документы на кота, однако, таможенники усомнились в их подлинности.

После проверки выяснилось, что американец действительно пытался вывезти из России животное незаконным способом. 

Едва не украденный сервал занесён в Красную книгу. Стоимость такого котёнка ровняется примерно 300 тысячам рублей.

Животное изъяли и отправили в центр поддержки, а на американца завели два административных дела.

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#документы
#домодедово
#аэропорт
#таможня
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В Волоколамске установили 10 лавочек-навигаторов в лесничествах
09 ноября 2023, 11:42

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Более 10 лавочек-навигаторов установили на территории Волоколамского лесничества за год. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Инициаторами такой акции выступили лесничии. Сотрудники делали лавочки из подручных материалов, старая сделать их удобными и оригинальными.

«Их можно увидеть в местах, куда добираются только заядлые грибники. Столики, стульчики, лавочки и надписи с указанием координат или близлежащих населенных пунктов. Если человек заблудился и вышел на эту лавочку - сможет сориентироваться на местности», – отметил замдиректора Волоколамского филиала «Мособллес» Николай Колесниченко.

Стоит отметить, что благодаря  «лавочкам-навигаторам» уменьшилось количество потерявшихся людей в лесах.  Кроме этого, их устанавливают в самых труднодоступных местах леса, где можно легко заблудиться.

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#волоколамск
#человек
#мособллес
#сотрудники
#акции
#грибники
#подмосковье
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Умер 40-летний замглавы Роскосмоса по экономике Овчинников
09 ноября 2023, 10:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни после продолжительной болезни.
Об этом рассказал экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников», - сообщил Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Овчинников был талантливым экономистом и администратором. В 2018 году Рогозин пригласил его в Роскосмос.

«В федеральной антимонопольного службе отпускали его с большой неохотой. там его тоже ценили»,-вспомнил Дмитрий Рогозин.
Максим Овчинников навел финансовый порядок на новом рабочем мест. 

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - заявил Дмитрий Рогозин.
Максим Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году стал выпускником-магистрантом экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 26 октября 2018 года занял  пост заместителя гендиректора по экономике и финансам Роскосмоса. 

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#новости
#роскосмос
#болезнь
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«Хамство – это способ получить желаемое»: Психолог Кардиакос объяснила, почему люди хамят
Психолог Кардиакос назвала основные причины хамства у взрослых и детей
09 ноября 2023, 09:27

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Давайте согласимся, что никто не любит людей, которые всем своим видом демонстрируют недовольство и неприязнь, повышают на собеседника голос и, проще говоря, ведут себя по-хамски. Однако, как оказалось, у такого поведения есть свои причины.
Разобраться в основных причинах хамства и помочь побороться с ним помогла «Радио 1» клинический психолог Анастасия Кардиакос.

«Если вы пытаетесь переучить хама, то стоит себе напомнить, что в хамстве есть причины», - в первую очередь напомнила специалист. 

Говоря о взрослых людях, психолог считает, что первая причина демонстрации откровенного хамского поведения - это способ получить желаемое. Помимо этого, когда взрослый человек хамит вам, то он может просто пытаться дистанцироваться, показать свою силу. Ну или это человек просто невоспитан и не умеет управлять своими эмоциями. 

«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам

Кардиакос напомнила, что хамское поведение не стоит воспринимать на свой счёт. Выливающаяся на вас агрессия может быть направлена совсем на другие вещи.

«В детском возрасте хамство – это еще и прощупывание границ. Границ любви родителей, в первую очередь», - отметила психолог.

Когда ребёнок демонстрирует вам откровенно хамское поведение, то он, скорее всего, просто старается понять, насколько сильно вы его любите, и продолжит ли эта любовь существовать при всех обстоятельствах.

Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды
Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды

Напоследок, эксперт дала несколько советов, с помощью которых можно уменьшить влияние хамского поведения на вашу психику.

«Максимально стараемся выйти из этого разговора, а также разделить его тон и смысл. Любой разговор содержит двойное дно. Первое – что человек хочет донести и второе – как он это доносит. К примеру, можно сказать – я сейчас слышу неприятный набор фраз и тон, от которых мне хочется защищаться грубостью, но внутри этого я слышу и твой вопрос», - подчеркнула Кардиакос.

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#психолог
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