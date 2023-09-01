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В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств

В российских аптеках с 1 сентября меняются нормы продажи рецептурных лекарств
01 сентября 2023, 00:52
Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

Фото: iStock/Caiaimage/Agnieszka Wozniak

С начала текущей недели российские аптеки обязаны предоставлять реквизиты рецепта в систему мониторинга при продаже определенных рецептурных препаратов, но следует подчеркнуть, что такие изменения не затронут весь ассортимент медикаментов, пишет РИА Новости.
Это постановление правительства Российской Федерации было подписано в конце марта и ныне вступило в силу. Нововведение распространяется на льготные лекарства, рецептурные препараты, которые продается удаленно, а также на те препараты, которые подлежат предметно-количественному учету.

Представители Министерства здравоохранения России пояснили, что эти новые требования, в первую очередь, оказывают воздействие на рабочие процессы в аптечных организациях, но они не повлияют на фактическую доступность лекарств для граждан. Это не потребует внедрения «новых» или «особых» форм рецептов.


Усиленные требования по учету и мониторингу рецептов на медикаменты, включая сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты, направлены на снижение риска неправомерного использования при их продаже. Важно отметить, что эти меры не негативно повлияют на доступность лекарств для тех, кто нуждается в них по закону.

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#рф
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Правительство получило право устанавливать минимальные цены на вейпы
Правительство России определит минимальные цены на вейпы и жидкости для них
01 сентября 2023, 01:01

Фото: iStock/Igor Ilkov

Правительство Российской Федерации получило право устанавливать минимальные цены на одноразовые устройства для вейпинга с жидкостями, стики, бестабачные смеси для кальянов и сами жидкости, предназначенные для электронных средств доставки никотина, передает РИА Новости.
Этот шаг следует за подписанием закона президентом России Владимиром Путиным в конце апреля, который запрещает продажу вейпов несовершеннолетним и вводит ограничения на выкладку товаров и предоставление скидок на них. Закон также устанавливает, что продажа никотинсодержащих товаров не может осуществляться по ценам ниже минимальных, которые будут устанавливаться правительством. Также правительство будет иметь возможность определить список веществ и добавок, при наличии которых продажа вейпов станет невозможной. Новый закон также приравнивает безникотиновые жидкости к никотинсодержащим продуктам.

Согласно информации от руководителя табачного консалтингового агентства Fedotov Group, Евгения Федотова, изменения коснутся также одноразовых устройств для электронных средств доставки никотина с жидкостями (ЭСДН). Ожидается, что правительство определит минимальные цены на эти продукты до 1 сентября 2023 года, а публичное объявление о новых ценах может состояться к 1 ноября. Пока неизвестно, когда эти изменения вступят в силу. Федотов также выразил мнение, что возможен небольшой переходный период, чтобы участники рынка могли завершить текущие сделки и адаптироваться к новым ценам, а также чтобы немаркированные продукты полностью исчезли с полок.

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На уроках истории и ОБЖ будут рассказывать о СВО и военной подготовке
На уроках истории в России расскажут о СВО, а на ОБЖ будут изучать военную подготовку
01 сентября 2023, 00:31

Фото: iStock/LuckyBusiness

В пятницу в России стартует новый учебный год, который принесет ряд изменений для школьников и студентов, передает РИА Новости.
Старшеклассников ожидает введение начальной военной подготовки в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности. Программа варьируется в зависимости от конкретной школы — может быть базовой или углубленной. Кроме того, в дополнение к обязательной части, учебные заведения получат возможность включить дополнительные курсы в учебный план или во внеурочную деятельность.

Для дополнительных курсов Министерство просвещения утвердило две программы. Первая предоставит занятия и встречи с военнослужащими и ветеранами, организацию экскурсий в воинские части, проведение военно-тактических и военно-спортивных игр, а также возможность для учеников посещать учебные сборы на базе центров военно-патриотического воспитания. Вторая программа ознакомит школьников с основами оказания первой помощи и ухода за больными.

Дополнительные курсы также включат изучение беспилотных систем. Ученикам 10-11 классов будут преподавать навыки противодействия БПЛА противника, разведывательные техники и применение беспилотных летательных аппаратов на поле боя.

Также в новом учебнике истории для 11-классников будет включен раздел о специальной военной операции, присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России и санкционном давлении. Авторами учебника стали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик Александр Чубарьян, руководитель Института всеобщей истории РАН.

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В России вступили в силу новые правила для пассажиров поездов
В России вступил ряд новых правил для пассажиров поездов
01 сентября 2023, 00:15

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

С 1 сентября 2023 года начали действовать обновленные правила для пассажиров российских поездов, включая разрешение пассажирам с верхних полок пересесть на нижние для приема пищи и запрет на музыкальные выступления.
Данный документ, организованный Министерством транспорта Российской Федерации, устанавливает стандарты для железнодорожных перевозок в России. Обновленная версия правил, которая вступила в силу 1 сентября 2023 года, представляет ряд изменений.

Одной из ключевых инноваций является закрепление в документе законного права пассажиров на поездах дальнего следования, расположенных на верхних полках, занимать места на нижних полках во время приема пищи — завтрака, обеда и ужина. Это нововведение официально регламентирует практику, которая ранее не была четко определена. Теперь, согласно новым правилам, проводник может запросить пассажира с нижней полки предоставить свое место для путешественника с верхней полки во время утренних часов (с 7:00 до 10:00) и вечерних часов (с 19:00 до 21:00) — не более чем на 30 минут, а в обеденное время (с 12:00 до 15:00) — максимум на один час.

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#права
#мцд
#тестирование
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Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих к Москве БПЛА
31 августа 2023, 23:10

Фото: сайт Кремля

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Орле идет обустройство аэропорта для перехвата БПЛА, летящих к столице. Об этом пишет РБК.
Мэр добавил, что обустройство аэропорта не завершено, но при этом летящий к Москве дрон позавчера уже был сбит одним из вертолетов. Речь идет о беспилотнике, который по словам Собянина 28 августа сбили в районе подмосковных Люберец.

«В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников. На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Минобороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие БПЛА», — цитирует слова Собянина ТАСС.

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#минобороны
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#пво
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В Московском регионе тестируют электромусоровоз
31 августа 2023, 22:40

Фото: РТ-Инвест

Российский электрический мусоровоз прошёл первый этап тестирования. Его проводит компания-перевозчик, входящая в группу «РТ-Инвест» (Ростех), в Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе компании.
«Автомобиль совершил несколько успешных рейсов в городах Подмосковья и в Москве. Спецтехника ежедневно совершала по три рейса, вывозя более 10 тонн отходов. Профицит заряда батареи автомобиля составил 35%», – говорится в сообщении.
При успешном прохождении остальных этапов испытаний разработчик запустит серийное производство электромусоровозов. «РТ-Инвест» рассмотрит возможность закупки электромобилей для обслуживания населения Подмосковья.
 
Завершить испытания машины планируется до конца осени.
 
Электромусоровоз производит российская компания «Автобау». Грузовик предназначен для сбора отходов в условиях плотной городской застройки и дворов, заставленных припаркованными автомобилями. 

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#мусоровоз
#тестирование
#московская область
#подмосковье
#москва
#экология
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Несовершеннолетним из Подмосковья перечислили условия временной работы
31 августа 2023, 22:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Несовершеннолетних жителей Подмосковье и их законных представителей проинформировали об особенностях временного трудоустройства несовершеннолетних на предприятия региона посредством оказания госуслуги. Об этом сообщил постоянный представитель губернатора Московской области в Мособлдуме Александр Горбылёв.
В соответствии со статьёй 265 трудового кодекса России запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах, на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. Имеются в виду ночные кабаре, клубы, игорный бизнес, производство, торговля и перевозка спиртных напитков, табачной продукции, материалов эротического содержания.
 
Запрещаются переноска работникам до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы.
 
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до 18 лет, включает в себя более 2 тыс профессий.
 
Заключение трудового договора с несовершеннолетними допускается при условии создания безопасных условий труда, подтверждённых результатами специальной оценки. Расторжение договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя допускается только с согласия инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
 
Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного обязательного медосмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 лет, ежегодно подлежат такому осмотру.
 
В Московской области для дополнительных гарантий занятости несовершеннолетних действует закон о квотировании рабочих мест. Он предусматривает подобное квотирование для социально-незащищённых граждан, в том числе для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 
 
Квотируемые рабочие места работодатель организуют за счёт собственных средств. Он не вправе отказать в приёме на работу лицу моложе 18 лет, направленному центром занятости населения в счёт квоты. Отказ может быть обжалован в суде.
 
Центры занятости населения предоставляют госуслугу «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время». Срок предоставления составляет пять рабочих дней.
 
Несовершеннолетним от 14 до 18 лет, желающим участвовать в программе временного трудоустройства в период летних каникул, нужно подавать заявления на получение государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы на Единой цифровой платформе «Работа в России».
 
К 1 августа за оказанием государственной услуги по временному трудоустройству обратились более 19 тыс подростков, из них трудоустроены без малого 13 тыс. Это 45,6% от годового плана. 
 
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#трудоустройство
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#московская область
#подмосковье
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Тестирование графика движения поездов МЦД-4 стартует 4 сентября
31 августа 2023, 22:05

Фото: Минтранс МО

4 сентября начнётся тестирование графика движения для поездов будущей четвёртой ветки Московских центральных диаметров. В связи с этим изменится расписание поездов радиальных диаметральных направлений, сообщили в пресс-службе МЖД.
Так, некоторые поезда Киевского и Горьковского направлений будут следовать по укороченным маршрутам до станций Минская и Курский вокзал соответственно.
 
Далее поезда отправятся по соединительным линиям без пассажиров. В ходе тестовых поездок будут контролировать движение подвижного состава на новой инфраструктуре перед запуском МЦД-4. 
 
В пресс-службе МЖД также обратили внимание пассажиров на то, что с 4 сентября добраться до Киевского вокзала можно будет поездами дальних маршрутов, которые станут останавливаться на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская и Минская. 
 
Поезда Горьковского направления на Курском вокзале будут останавливаться на новой платформе.

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#московская область
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Кравцов: Произведения отечественных классиков останутся в ЕГЭ и ОГЭ
31 августа 2023, 21:14

Фото: iStock/LuckyBusiness

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что произведения классической литературы останутся в программе ОГЭ и ЕГЭ.
«Поэтому обязательно проверка этих произведений и останется в Едином государственном экзамене, в Основном государственном экзамене, а в рамках единой программы по литературе мы усилили и включили произведения выдающихся наших писателей для старшей школы», - сказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что в экзамены включили произведения Островского «Как закалялась сталь», Фадеева «Молодая гвардия». При этом глава Минпросвещения призвал всех ознакомиться с программой по литературе и удостовериться в том, что все произведения отечественных классиков в ней сохранены.

Напомним, ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей во главе с председателем Ниной Останиной направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову просьбу объяснить, по какой причине из списка литературы для ЕГЭ были вычеркнуты произведения отечественных классиков.

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Жители Серебряных Прудов поблагодарили Воробьёва за новый автобусный маршрут
31 августа 2023, 20:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин поблагодарил от всех жителей муниципалитета губернатора Московской области Андрея Воробьёва за запуск нового автобусного маршрута №1289 «Серебряные Пруды – Москва». Об этом просили люди, сказал Павлихин в ходе рабочей встречи с главной региона.
Планировалось, что ежемесячно маршрутом будут пользоваться прядка 2 тыс пассажиров, однако сейчас на автобусе ездят около 3 тыс человек. 

Кроме того, глава рассказал, что накануне встречался с участниками программы «Активное долголетие», которые передали Воробьёву самые теплые слова.
«Я в последнее время проехал много городов и везде встречал участников «Активного долголетия». Это движение, которое объединяет большое количество людей старшего поколения – порядка 200 тыс человек. Они общаются, занимаются физкультурой, приобретают различные навыки. Это вызывает большое уважение», – ответил губернатор. 
Во время встречи также обсудили развитие сельского хозяйства, модернизацию системы ЖКХ, благоустройство и капитальный ремонт социальных объектов.
 
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