В российских аптеках меняются нормы продажи рецептурных лекарств

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С начала текущей недели российские аптеки обязаны предоставлять реквизиты рецепта в систему мониторинга при продаже определенных рецептурных препаратов, но следует подчеркнуть, что такие изменения не затронут весь ассортимент медикаментов, пишет РИА Новости.
Это постановление правительства Российской Федерации было подписано в конце марта и ныне вступило в силу. Нововведение распространяется на льготные лекарства, рецептурные препараты, которые продается удаленно, а также на те препараты, которые подлежат предметно-количественному учету.
Представители Министерства здравоохранения России пояснили, что эти новые требования, в первую очередь, оказывают воздействие на рабочие процессы в аптечных организациях, но они не повлияют на фактическую доступность лекарств для граждан. Это не потребует внедрения «новых» или «особых» форм рецептов.
Усиленные требования по учету и мониторингу рецептов на медикаменты, включая сильнодействующие, психотропные и наркотические препараты, направлены на снижение риска неправомерного использования при их продаже. Важно отметить, что эти меры не негативно повлияют на доступность лекарств для тех, кто нуждается в них по закону.
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Представители Министерства здравоохранения России пояснили, что эти новые требования, в первую очередь, оказывают воздействие на рабочие процессы в аптечных организациях, но они не повлияют на фактическую доступность лекарств для граждан. Это не потребует внедрения «новых» или «особых» форм рецептов.
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Артем Кузьмин