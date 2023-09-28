В российских регионах пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне

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Подобные учения, которые пройдут во всех регионах в один день, состоятся впервые в истории России.
Baza пишет, что тренировка пройдёт в условиях военного положения и разрушения 70% жилья. Штабная тренировка, исходя из указа главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пройдёт 3 октября.
По легенде учений, в стране завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах установлено военное положение, а также возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда. В мероприятии должны принять участие все ответственные: начиная от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение существует только для властей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
До этого момента похожие учения проводили в разных регионах в разные дни. Но одновременной в российской истории ещё не было. Также до этого момента в легенде не было упоминаний о мобилизации.
Ранее Оперативный штаб в Московской области провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте войсковой части в Можайском городском округе.
В учении принимали участие силы и средства подразделений ФСБ России, ФСО России, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области и структур Правительства Московской области.
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По легенде учений, в стране завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах установлено военное положение, а также возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда. В мероприятии должны принять участие все ответственные: начиная от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение существует только для властей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Оперативный штаб в Московской области провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте войсковой части в Можайском городском округе.
В учении принимали участие силы и средства подразделений ФСБ России, ФСО России, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области и структур Правительства Московской области.
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Мария Фирсова