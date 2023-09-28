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В российских регионах пройдёт штабная тренировка по гражданской обороне

28 сентября 2023, 16:19
Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подобные учения, которые пройдут во всех регионах в один день, состоятся впервые в истории России.
Baza пишет, что тренировка пройдёт в условиях военного положения и разрушения 70% жилья. Штабная тренировка, исходя из указа главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пройдёт 3 октября.

По легенде учений, в стране завершилась общая мобилизация, в отдельных регионах установлено военное положение, а также возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда. В мероприятии должны принять участие все ответственные: начиная от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение существует только для властей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.


До этого момента похожие учения проводили в разных регионах в разные дни. Но одновременной в российской истории ещё не было. Также до этого момента в легенде не было упоминаний о мобилизации.

Ранее Оперативный штаб в Московской области провёл тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на объекте войсковой части в Можайском городском округе.

В учении принимали участие силы и средства подразделений ФСБ России, ФСО России, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области и структур Правительства Московской области.

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#россия
#учения
#страны
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Военно-исторический фестиваль пройдет в Можайске
28 сентября 2023, 16:12

Фото: Фотобанк МО

7 и 8 октября на территории Можайского городского округа пройдет военно-исторический фестиваль «Москва за нами. 1941 год». Гости фестиваля смогут ощутить на себе атмосферу времен Великой отечественной войны.
Мероприятие проводится на бородинском поле и посвящено октябрьским боям на Можайской линии обороны. На фестивале расскажут о работе военных медиков, желающие смогут изучить использовании радиосвязи в полевых условиях. Об этом сообщает администрация Можайского городского округа
.  
Также взрослые и дети послушать песни, которые пели бойцы для поднятия духа своих соотечественников и посетить различные интерактивные площадки. Кроме этого, будет организована выставка техники времен Великой Отечественной войны.

Главным зрелищем для гостей будет военно-историческая реконструкция «На Можайском направлении», где можно увидеть настоящее сражение. Стоит отметить, что с 12:00-15:00 все выходные будет работать полевая кухня.

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#можайск
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#площадки
#фестиваль
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ЦППК установила 350 билетопечатающих автоматов новой модели
28 сентября 2023, 15:44

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

На сегодняшний день на станциях ЦППК функционирует уже около 600 билетопечатающих автоматов нового типа — только для безналичного расчёта, что значительно ускоряет время покупки билетов.
Из всех функционирующих билетопечатающих автоматов нового типа в 2023 году установлены порядка 350 устройств. Об этом «Радио 1» сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».

Новые модели отличаются от предыдущих увеличенным размером экрана, в верхней части которого отображается актуальное расписание, а в нижней — меню покупки.
 
Большинство новых билетных станций появились на станциях МЦД-3 и МЦД-4.

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30 сентября объявлен Днём воссоединения новых регионов с Россией
28 сентября 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин своим указом объявил 30 сентября Днём воссоединения новых регионов с Россией. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, Путин внес в Госдуму инициативу, в рамках которой планируется установить новую памятную дату в России: 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Кроме того, день, когда Запорожская область официально вошла в состав Российской Федерации, объявили праздничным в регионе, об этом заявил губернатор региона Евгения Балицкий.

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#губернатор
#днр
#лнр
#запорожская область
#путин
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Благотворительный фонд Исинбаевой в Волгограде приостановил свою работу
28 сентября 2023, 15:28

Фото: istock / ronstik

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России. Информацию сообщает «Октагон».

Елена открыла фонд в 2013 году, зарегистрирован он в Волгограде. На сегодняшний день организация числится в Едином государственном реестре юридических лиц как действующая, но последний раз операции там проводились в январе 2022 года. В Москве 15-16 января 2022 года проходил Кубок Елены Исинбаевой.

Официальный сайт и социальные сети фонд не ведет, старый офис в одном из бизнес-центров также пустует. 

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал тему «предательства Родины» Елены Исинбаевой. Сообщалось, что сейчас Исинбаева живет в Испании на острове Тенерифе. В своих социальных сетях она писала, что возобновит работу в комиссии спортсменов МОК, так как  у организации нет основания для отстранения Елены от работы.

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#Елена Исинбаева
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В Запорожской области день воссоединения с РФ объявили праздничным и нерабочим
28 сентября 2023, 15:20

Фото: kremlin.ru

День, когда Запорожская область официально вошла в состав Российской Федерации, объявили праздничным в регионе, об этом написал губернатор региона Евгения Балицкий в своем Telegram-канале.
«Подписал указ об установлении на территории Запорожской области дополнительного нерабочего праздничного дня 30 сентября, в День воссоединения Запорожской области с Российской Федерацией», - прокомментировал ситуацию Балицкий. 

Губернатор отметил, что в это году праздник 30 сентября переносится на понедельник, 2 октября.

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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#запорожская область
#евгений балицкий
#россия
#праздник
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Глава Можайского округа оказал помощь матери бойца СВО
28 сентября 2023, 15:13

Фото: istockphoto / Studio Images

В Можайском округе продолжается комплексная поддержка военнослужащих и членов их семей.
К главе городского округа Денису Мордвинцеву обратилась за помощью мама военнослужащего специальной военной операции с просьбой в содействии при заготовке дров на зимний период, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

В доме матери бойца СВО не проведён газ, поэтому у неё печное отопление, для которого требуются дрова. Раньше матери помогал сын, но сейчас он находится в зоне СВО.
«Сын ушел добровольцем на фронт в октябре прошлого года. До этого он был моей поддержкой и опорой. Но сейчас там он нужнее. За это время уже получил несколько медалей за успешное выполнение боевых задач. Очень горжусь. Дай Бог всем матерям таких сыновей, как мой», — рассказывает мать военнослужащего Людмила. 
Глава муниципалитета совместно с депутатами откликнулись на просьбу женщины и ей оперативно доставили грузовик наколотых дров.


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#можайск
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В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек
28 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/scaliger

В Армению из Нагорного Карабаха уже переехали 70,5 тысяч человек, об этом сообщили в правительстве Армении.
По информации из открытых источников, население непризнанной Нагорно-Карабахская республики составляло более 150 тысяч человек, 99,7 процентов из которых – армяне.

При этом, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что совсем скоро в НКР совсем не останется армян.

Сегодня также стало известно, что азербайджанский суд арестовал бывшего государственного министра Карабаха Рубена Варданяна на четыре месяца. Ему предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону, а также незаконном пересечение государственной границы.

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#население
#армения
#нагорный карабах
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Программа текущего года по ремонту подъездов в Можайском округе выполнена на 100%
28 сентября 2023, 14:36

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Ремонт подъездов в Можайском округе проводился в рамках ежегодной программы губернатора Московской области «Мой подъезд».
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщает, что Можайский округ находится в лидерах по выполнению программы по ремонту подъездов, досрочно завершив ремонтные работы. 
«На сегодняшний день показатель отремонтированных подъездов от общего годового плана составляет 81%, а годовой план по ремонту подъездов полностью завершен в 31 муниципальном округе Подмосковья. Всего до конца года еще порядка 250 тысяч жителей будут жить в обновленных подъездах», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области  Антон Велиховский.
В рамках программы жители вправе предложить любой дизайн и оформление своего подъезда, а также им предоставляется возможность осуществлять полный контроль за ходом реализации работ.

Программа осуществляется в муниципалитете 7 лет, за это время специалисты провели ремонт порядка 100 тысяч подъездов округа. Программа помогла улучшить жилищные условия около 2,6 миллионам жителей.

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Врач Кондрахин рассказал о смертельной опасности хранения овощей в погребе
Врач Кондрахин: любое растение, которое хранится в погребе, опасно для человека
28 сентября 2023, 14:18

Фото: iStock/ArtEvent ET

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что любое растение, которое хранится в погребе, представляет серьезную опасность для организма человека, однако все дело в количестве. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, зачастую большой объем овощей, фруктов и ягод находится в маленьком пространстве, в результате чего продукты забирают весь кислород, а в помещении становится нечем дышать.

«Картошка — это живое растение, которое выделяет CО2. Так как этот газ «тяжелый» и не имеет запаха, мы его не чувствуем. Спускаясь в подвал, где нет кислорода, человек начинает терять сознание и погибает в течение нескольких минут», — цитирует Кондрахина «Вечерняя Москва».

Врач порекомендовал установить специальные электронные датчики в погребе, сигнализирующие о накоплении большого количества CО2. Он также отметил необходимость присутствия вентиляции в помещении, которая позволит устранить все признаки гниения картофеля.

Напомним, во Владивостоке двое мужчин погибли в погребе, где хранилась старая картошка. Погибшие отравились испарениями гниющей картошки.

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