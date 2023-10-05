В российских школах не хватает учителей по двум предметам

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В 40% российских школ требуются педагоги.
Об этом «Известиям» сообщили в общественном движении «Народный фронт». Наиболее востребованными являются учителя математики и физики.
Эксперт «Народного фронта» Дмитрий Цвич сообщил, что исследования Народного фронта показывают, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем». Необходимо принимать меры, которые позволят увеличить число учителей математики и физики.
Пресс-служба Минпросвещения сообщила, что «формирующийся кадровый резерв из перспективных выпускников позволяет поступательно закрывать вакансии». Также в государственные педвузы подано 385 тысяч заявлений от абитуриентов. Это на 33% выше показателя 2022 года.
Всего по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы, среди которых бакалавриат, специалитет, магистратура, подано более 900 тысяч заявлений.
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Эксперт «Народного фронта» Дмитрий Цвич сообщил, что исследования Народного фронта показывают, что в ближайшем будущем «замещать уходящих на пенсию специалистов будет просто некем». Необходимо принимать меры, которые позволят увеличить число учителей математики и физики.
Всего по итогам приемной кампании 2023 года на педагогические программы, среди которых бакалавриат, специалитет, магистратура, подано более 900 тысяч заявлений.
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Мария Фирсова