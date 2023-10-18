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В российских школах отменят проверочные работы по иностранным языкам

18 октября 2023, 18:39
Фото: istockphoto/shironosov

Фото: istockphoto/shironosov

В школах России больше не будут проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам.
Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Это решение консолидировано принято», - рассказал Музаев.

Он подчеркивает, что вопрос об отмене ВПР по другим предметам не стоит. Также не произойдёт изменений и в содержании проверочных работ. В данный момент обсуждаются нюансы, которые связаны с 11-ми классами, и нюансы, которые касаются процедуры проведения ВПР. Необходимо этот формат сделать максимально удобным для школы и учителя.

Также Рособрнадзор заявил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс будет изменена в ближайшее время.

Модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Её изменят в ближайшее время.

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#образование
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Эксперт ГУВД Лобарев заявил об опасных последствиях нехватки кадров в МВД
18 октября 2023, 18:37

Фото: istockphoto.com/blinow61

Руководитель Ассоциации профсоюзов полиции, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев заявил, что нехватка кадров в МВД может повлечь за собой серьёзные последствия.
«От этого зависит авторитет сотрудников правоохранительных органов, которые не успевают ответить гражданам, выехать на задержания. Участковые жалуются на нехватку кадров, некоторые работают на два-три участка. Снижается не только авторитет, но и оперативные позиции, хотя раскрываемость хорошая, особенно по уголовным делам. С гражданами нужно общаться. Нехватка кадров в МВД приведет к серьезным последствиям», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Лобарев.

Он также отметил проблему нехватки связи обычных граждан с сотрудниками правоохранительных органов.

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#мвд
#полиция
#сотрудники
#общество
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В Подмосковье за месяц до конца навигации совершили 29 тыс поездок на речном транспорте
18 октября 2023, 18:26

Фото: Минтранс МО

В Подмосковье завершили работу речные маршруты в Коломне и Серпухове. За пять месяцев водной навигации жители и гости Московской области совершили около 29 тыс поездок на речном транспорте, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Это на 3,4% больше прошлогоднего показателя. Маршрут в Лыткарине стал лидером по числу пассажиров – их насчитали 17,1 тыс. В Коломне маршрутом воспользовалось более 4,1 тыс человек, в Серпухове – 7,5 тыс», – отметили в министерстве. 
Ещё один водный маршрут, в Лыткарине, продолжит работу до 20 ноября. По этому маршруту теплоход «Стриж-7» следует от причала «Лыткарино» до причала «Андреевское». 

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#минтранс мо
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#транспорт
#реки
#подмосковье
#московская область
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Бастрыкин призывает не продавать сим-карты без паспорта
18 октября 2023, 18:11

Фото: istockphoto/AntonioGuillem

Бастрыкин заявил, что необходимо принять допмеры по запрету продаж сим-карт без паспорта.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» рассказал  о необходимости принятия дополнительных мер к запрету продаж сим-карт без предъявления паспорта.
 
«Необходимо принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта», - сказано на сайте.
В России с 1 июня 2021 года в силу вступил запрет на продажу сим-карт вне салонов связи. Исключение существует для передвижных пунктов обслуживания абонентов.
 
Бастрыкин считает, что в борьбе с киберпреступностью поможет принятие подготовленных МВД РФ поправок, которые разрешают оперативным подразделениям получать доступ к широкому перечню информации, «передаваемому через интернет и содержащемуся в технологических системах ее передачи без решения суда».
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#ск рф
#сим-карты
#новости
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Около научно-хранительского центра Кунсткамеры начали благоустраивать территорию
18 октября 2023, 18:10

Фото: istockphoto.com/Oksana_Shmatok

В Санкт-Петербурге продолжается строительство многофункционального научно-хранительского центра Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (МАЭ РАН) – Кунсткамеры.
Отмечается, что на прилегающей к новому корпусу территории уже началось благоустройство. Об этом подробнее рассказал замдиректора МАЭ РАН Алексей Кириков.

«Сейчас в обоих корпусах идёт монтаж систем кондиционирования и вентиляции, и постепенно строители приступают к чистовой отделке помещений. На прилегающей территории начались работы по благоустройству. Специалисты выполняют асфальтирование тротуаров и проездов. В будущем здесь планируется высадить газон площадью около 4 тыс. кв. м, порядка 50 деревьев и более 300 кустарников», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Кириков.

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#благоустройство
#ран
#строительство
#санкт-петербург
#музей
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В Истре готовят спецтехнику для уборки снега
18 октября 2023, 18:01

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра для уборки снега подготовили 144 единицы техники. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева. Она провела рабочее совещание по готовности коммунальных служб и подрядных организаций к зиме.
«Это 102 единицы техники МБУ «ДОДХИБИМР» и 42 единицы – подрядных организаций, с которыми уже заключены контракты на содержание территорий. Сейчас идёт закупка ещё 14 бензиновых снегоуборщиков, которые этой зимой поступят в распоряжение наших коммунальщиков», – написала Витушева в своём телеграм-канале.  
По её словам, вся техника прошла техобслуживание и готова с первым снегом выйти на улицы. Также на базах МБУ «ДОДХИБИМР» в Истре, Дедовске, Павловской Слободе, в посёлках Гидроузла имени Куйбышева, Курсаково и Онуфриево заготовлено более 730 тонн противогололёдных материалов, которые будут использовать для посыпки пешеходных дорожек.
«Очищать более 940 км муниципальных автомобильных дорог от наледи и снега будут подрядные организации в рамках муниципальных контрактов. Это 63 единицы техники, в том числе тракторы, комбинированные дорожные машины, грейдеры и самосвалы», – уточнила Витушева. 
Региональные же участки дорог протяжённостью 430 км находятся на обслуживании ГБУ МО «Мосавтодор». Для их очистки подготовлено 60 единиц техники. 

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#подмосковье
#московская область
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В Истре обсудили итоги реализации плана ремонта автодорог
18 октября 2023, 17:32

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

На рабочем совещании администрации городского округа Истра отметили, что план по ремонту автодорог на 2023 год почти полностью выполнен. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
На 2023 год ремонт был запланирован на 40 участках муниципальных дорог и 19 региональных. Общая протяженность дорожного полотна составляет 66 километров.

На сегодняшних день в работе осталось два адреса. Это капитальный ремонт дороги улицы Пионерская в селе Павловская Слобода и участок от посёлка Румянцево до села Новопетровское.

Кроме этого, муниципальные дороги ремонтировали в две волны: первая составляла 11 дорог, вторая - 29.

Стоит отметить, что при ремонте дорог применялся новый тип асфальтобетонной смеси, которая производится по новым стандартам качества с учетом климатических условий и транспортной нагрузки.

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#участок
#капитальный ремонт
#истра
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Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными
18 октября 2023, 17:24

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Братьев Запашных вызвали в Государственную думу, чтобы обсудить вопрос о жестоком обращении с животными, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, на прошлой неделе коллективное заявление от защитников животных уже подали в Следственный Комитет. На обнародованных кадрах с репетиции видно, как Эдуард Запашный бьет тигра палкой, обливает водой из шланга и даже даёт залп из огнетушителя. Увидев неприятные кадры, к делу присоединились общественники и все неравнодушные.

По словам Эдгарда Запашного, сейчас цирк гастролирует по более чем 30 странам, и ни в одной из них им не вменялось жестокое обращение с животными. Как отметил артист, инциденты происходят крайне редко, по вынужденным обстоятельствам. 

Известно, что депутат Госдумы Алексей Нечаев, который внёс законопроект об ограничении на использование животных в цирках, покинул круглый стол с участием Запашных.

Однако, чем закончился разговор циркачей с депутатами - пока остается неизвестным.

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#цирк
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#заявление
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#артист
#госдума
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Названо условие, при котором иностранцы смогут получить ВНЖ
Иностранцы, чьи прямые родственники проживали в России, смогут получить ВНЖ
18 октября 2023, 17:19

Фото: iStock/ilkercelik

Иностранцы, проживающие в России, чьи прямые родственники постоянно проживали в РФ, смогут получать вид на жительство, минуя разрешение на временное проживание. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в ГД депутатом Константином Затулиным.
Отмечается, что этот законопроект позволит упростить путь к получению российского гражданства. В пояснительной записке к законопроекту значится условие, согласно которому родственники по прямой восходящей линии должны родиться или постоянно проживать на территории РСФСР, либо территории, которая относилась к Российской Империи или СССР.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство рассмотрит возможность упрощения процедур получения гражданства, в том числе для ученых. 

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#закон
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#контракт
#рф
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Исследование: В преддверии холодов россияне чаще всего покупают товары для дома
18 октября 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Исследовании Мегамаркета показало, что осенью россияне чаще всего покупают предметы для дома, а также одежду.
Так, наиболее популярными для людей позициями в осенний период являются аэрогриль и сковороды. Спрос на эти товары вырос на 129% и 198% соответственно.

Среди категории товаров «Бытовая техника» граждане активно скупали утюги и миксеры. Также большой популярность пользовались такие товары для дома, как постельное белье, соусники и тарелки.

«C изменением погоды люди проводят больше времени дома, чем на улице. Поэтому чаще обращают внимание на то, чего им не хватает для более комфортной жизни», — объяснил в беседе с Газета.ру директор направления DIY Товары для дома Мегамаркета Илья Прокофьев.

Если рассматривать одежду, которая также активно покупалась, то в этой категории товаров особенно популярной этой осенью стала женская кожаная куртка.

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