В российских школах отменят проверочные работы по иностранным языкам

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В школах России больше не будут проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам.
Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он подчеркивает, что вопрос об отмене ВПР по другим предметам не стоит. Также не произойдёт изменений и в содержании проверочных работ. В данный момент обсуждаются нюансы, которые связаны с 11-ми классами, и нюансы, которые касаются процедуры проведения ВПР. Необходимо этот формат сделать максимально удобным для школы и учителя.
Также Рособрнадзор заявил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс будет изменена в ближайшее время.
Модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Её изменят в ближайшее время.
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«Это решение консолидировано принято», - рассказал Музаев.
Также Рособрнадзор заявил, что модель перехода из 9-го в 10-й класс будет изменена в ближайшее время.
Модель перехода из 9-го в 10-й класс в школах не соответствует современным образовательным требованиям. Её изменят в ближайшее время.
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Мария Фирсова