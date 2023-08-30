В российских школах предложили ввести новый предмет

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Историк Владимир Корнилов выступил с инициативой создать в школе новый предмет, посвящённый Великой Отечественной войне.
«Речь пойдёт не только об истории тех событий с проведением очевидных параллелей с сегодняшним днем. Ведь Великая Отечественная война намного больше, чем просто даты сражений! Она породила целый культурный пласт, включающий литературу, песни, театр и кино! Будут подробно перечислены подвиги наших дедов, а также освещена история возникновения «Бессмертного полка». Надо смотреть на этот важный период нашей истории обширно и подавать его школьникам глобально!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Корнилов.
Он также выразил уверенность в том, что такой школьный предмет способствует патриотическому воспитанию молодёжи.
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