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В российских школах предложили ввести новый предмет

Историк Корнилов предложил создать предмет «Великая Отечественная война»
30 августа 2023, 19:27
Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Историк Владимир Корнилов выступил с инициативой создать в школе новый предмет, посвящённый Великой Отечественной войне.
«Речь пойдёт не только об истории тех событий с проведением очевидных параллелей с сегодняшним днем. Ведь Великая Отечественная война намного больше, чем просто даты сражений! Она породила целый культурный пласт, включающий литературу, песни, театр и кино! Будут подробно перечислены подвиги наших дедов, а также освещена история возникновения «Бессмертного полка». Надо смотреть на этот важный период нашей истории обширно и подавать его школьникам глобально!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Корнилов.

Он также выразил уверенность в том, что такой школьный предмет способствует патриотическому воспитанию молодёжи.


Специалист подчеркнул, что в старых учебниках истории очень мало внимания уделялось такому важному периоду нашей истории, как Великая Отечественная война.

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#история
#великая отечественная школа
#образование
#уроки
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В школах России хотят массово устанавливать фандоматы
В российских школах предложили устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора
31 августа 2023, 06:08

Фото: МинЖКХ МО

Появилась инициатива о массовой установке в российских школах фандоматов для систематического раздельного сбора мусора, пишет издание «Известия». Учащиеся смогут получать деньги или баллы за сдачу различных видов упаковки, которые потом смогут использовать для оплаты путешествий и обедов.
Фандоматы представляют собой не только важное инфраструктурное решение и ключевой шаг по созданию замкнутой экономической системы, но и средство для экологического образования, которое способствует формированию ответственного отношения к окружающей среде.

Дети будут иметь возможность сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата (ПЭТ) и стекла, получая за это вознаграждение, подробно пояснил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Опыт установки фандоматов уже был успешно реализован в регионах Подмосковья, Татарстана и Башкортостана. За два года с помощью этих автоматов удалось собрать более 25 тонн вторичных материалов. Идея предложения Российского экологического оператора уже была направлена в Министерство просвещения, а также получила поддержку в Министерстве природных ресурсов и экологии.

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#подмосковье
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#камеры
#банки
#денис буцаев
#отношения
#фандоматы
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В Госдуме предложили наказывать за помощь в уклонении от военной службы
Депутат ГД Сухарев предложил ввести уголовное наказание для помощников уклонистов от армии
31 августа 2023, 06:03

Фото: IStock/scaliger

Инциатива о введении уголовного наказания для лиц, поддерживающих россиян в уклонении от военной службы, была представлена в Государственной Думе, пишет RT со ссылкой на депутата Ивана Сухарева.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности дополнения статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации в части установления ответственности для граждан и должностных лиц, содействующих уклонению граждан от военной или альтернативной гражданской службы, если у них нет законных оснований для освобождения от службы», — подчеркнул Иван Сухарев.
Согласно словам депутата Государственной Думы, на данный момент статья не предусматривает наказания для лиц, оказывающих помощь в уклонении от службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Внесение данной поправки связано с усилением попыток уклонения от воинской службы после начала специальной операции на Украине и повышения верхнего возрастного предела призыва до 30 лет.

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#операции
#поправки
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СМИ: Мошенники разработали новую схему с SIM-картами
«Известия»: Мошенники разработали новую схему с SIM-картами
31 августа 2023, 05:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Мошенники разработали новую схему для хищения средств, когда человеку звонят якобы из «Билайна» или МТС и предупреждают, что у абонента истек срок SIM-карты. Об этом сообщают «Известия».
Для того чтобы продлить SIM-карту, злоумышленники просят указать код из сообщения.

После этого они мошенники делают переадресацию SMS и звонков на другой номер, и в результате получают возможность проникнуть в онлайн-банк жертвы, на портал госуслуг, в социальные сети, почту и мессенджеры.

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#мошенники
#банк
#социальные сети
#портал
#онлайн
#мессенджеры
#рф
#жертвы
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В ЛДПР предложили ввести ежегодную выплату на школьника в размере прожиточного минимума
31 августа 2023, 02:29

Фото: iStock/Smederevac

Депутаты Госдумы от ЛДПР совместно с сенаторами Вадимом Деньгиным и Еленой Афанасьевой внесли законопроект, предусматривающий ежегодную единовременную выплату на каждого российского школьника в связи с началом учебного года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
В законопроекте отмечается, что у семей зачастую нет возможности приобрести за собственный счет все необходимые школьные принадлежности, особенно если в семьи сразу несколько детей школьников.

«В целях поддержки российских семей предусматривается предоставление одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), обучающегося ребенка, права на получение ежегодной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на детей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Безработица в России в июле побила свой исторический минимум

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#выплаты
#семьи
#школьники
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Юрист Свечникова рассказала о новых правилах торговли спиртным в России
Юрист Свечникова заявила, что бары обяжут подавать данные о продаже спиртного в ЕГАИС
31 августа 2023, 01:54

Фото: iStock/Vicky Gosselin

В России рестораны и бары наравне с магазинами обяжут в ЕГАИС информацию о розничной продаже алкоголя. Это позволит вывести из тени оборот спиртного, пишет «Прайм» со ссылкой на юриста Наталью Свечникову.
В частности, нововведения коснутся крепкого алкоголя. В Единую государственную автоматизированную информационную систему будут вноситься данные об объемах розничных продаж. Рестораны в свою очередь должны будут предоставлять полную информацию о продажах крепкого спиртного.

Юрист отметила, что при продаже для упрощения передачи данных будут использовать специальные QR-коды. За непредоставление требуемой  информации будет установлена административная ответственность, подчеркнула Свечникова. По ее словам, штраф может достигать 200 тыс. руб.

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#штраф
#алкоголь
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#рестораны
#запрет
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Безработица в России в июле побила свой исторический минимум
30 августа 2023, 21:22

Фото: iStock/pcess609

В июле 2023 года безработица в России побила свой исторический минимум и составила всего 3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
«В июле 2023 года 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составил 3%», - говорится в материале.

В июне текущего года также был зафиксирован предыдущий минимум безработных граждан - 3,1%. Таким образом, в июне в России было 2,351 миллиона безработных людей, а в июле их стало 2,276 миллиона.

Отмечается, что безработными считаются те граждане, которые на момент исследования нуждались в работе, искали ее и были готовы оперативно к ней приступить. При этом численность работающих россиян от 15 лет и старше в июле текущего года составила 76,3 миллиона человек.

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#московская область
#подмосковье
#работа
#человек
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«Белавиа» принудительно отключают от западных сервисов бронирования
30 августа 2023, 19:19

Фото: iStock/frentusha

Авиакомпанию «Белавиа» принудительно отключают от западных сервисов бронирования. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее выяснилось, что «Белавиа» перейдет на российскую систему бронирования «Леонардо». Сообщается, что с 20:00 1 сентября 2023 года в офисах продаж авиакомпании и агентов, на сайте, а также в мобильном приложении «Белавиа» будут временно недоступны любые виды услуг, связанные с авиабилетами. 

Напомним, авиакомпания «Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиаперевозчиков. 

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#самолёты
#авиакомпания
#авиакомпании
#расследование
#право
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Автоэксперт Багдасаров допустил дефицита автосервисов в мегаполисах
30 августа 2023, 19:14

Фото: istockphoto.com/Jovanmandic

Редактор МИЦ «Известия», автоэксперт Евгений Багдасаров заявил, что из-за большого спроса на строительство лофтов и домов в российских мегаполисах возможен дефицит автосервисов.
«Это возможно, поскольку промышленные, старые заводские здания переделывают в апартаменты или офисы, гаражи сносят, и автосервисам остается все меньше места. В Союзе автосервисов об этом говорят. Многие владельцы автосервисов жалуются, что им нужно переезжать по несколько раз в год, так как многие из них арендуют площади для ремонта авто», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Багдасаров.

При этом он отметил, что в регионах ситуация в этом плане проще, поскольку в более мелких населённых пунктах нет такого большого спроса на строительство недвижимости, и места для автосервисов там больше.

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#строительство
#автомобили
#автосервис
#город
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«Мослифт» сообщил, какие лифтовые детали не нашли отечественных аналогов
30 августа 2023, 19:08

Фото: istockphoto/alex_u

Заменить отечественными аналогами пока не получилось кнопки вызова лифтов и некоторые другие импортные компоненты.
Об этом сообщил замгенерального директора по заводским операциям АО «Мослифт» Николай Баранов, пишет РИА Новости.
 
Не нашли отечественную замену безредукторная лебедка, пост ревизии, частотный преобразователь, табло TFT и кнопки приказа. Аналоги некоторым из этих компонентов в данный момент проходят испытания. В скором времени их начнут массово производить в России. Часть деталей российского производства пока не может составить конкуренцию китайским ценам, поэтому их покупают за границей.
 
Относительно кнопок приказа и вызова: «Мослифт» не устраивает дизайн и характеристики устройств, которые может предложить отечественный производитель.

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#лифты
#новости
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