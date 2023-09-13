В российской IT-сфере выросла нехватка кадров

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«Сейчас бизнес-сезон вошёл в активную фазу деятельности, работодатели усиленно рекрутируют новые кадры. Эксперты «Авито Работы» проанализировали и выделили топ-10 сфер с наибольшей нехваткой кадров и наибольшим увеличением числа вакансий в сентябре 2023 года. Топ открывает сегмент IT — прирост год к году составил 3,5 раза», — заявили в беседе с NEWS.ru в пресс-службе.
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