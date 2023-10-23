В российском городе памятник Сталину установили прямо на детской площадке

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На детской площадке в городе Орлове Кировской области установили памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает издание «Подъём».
Такое решение местных властей понравилось не всем жителям, поэтому стали поступать обращения в прокуратуру.
Церемония открытия памятника назначена на 24 октября. Отмечается, что на ней будут присутствовать правнук Сталина Селим Бенсаад и внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский.
Уточняется, что деньги на памятник собрали сами жители по инициативе депутатов местного отделения фракции КПРФ.
Место для памятника, а именно детская игровая площадка, было выбрано потому, что раньше памятник находился именно здесь.
В правительстве Кировской области заявили, что в таком вопросе недопустимы «авторитарные решения», поэтому необходимо провести голосование среди жителей. Однако муниципальные власти отказались от этой идеи, в результате чего многие жители начали подавать обращения в прокуратуру.
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Церемония открытия памятника назначена на 24 октября. Отмечается, что на ней будут присутствовать правнук Сталина Селим Бенсаад и внучатый племянник Феликса Дзержинского Владимир Дзержинский.
Место для памятника, а именно детская игровая площадка, было выбрано потому, что раньше памятник находился именно здесь.
В правительстве Кировской области заявили, что в таком вопросе недопустимы «авторитарные решения», поэтому необходимо провести голосование среди жителей. Однако муниципальные власти отказались от этой идеи, в результате чего многие жители начали подавать обращения в прокуратуру.
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Анастасия Чинкова