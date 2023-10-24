В российском городе запретят вывески на иностранных языках

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Саратовские депутаты вынесли на заседание городской думы проект изменений, предусматривающий запрет вывесок на иностранных языках с сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.
Предлагается запретить размещение вывесок на домах Саратова, текст на которых написан на иностранных языках или с использованием транслитерации.
Однако предполагается исключение. Разрешается указание фирменных наименований некоммерческих организаций, товарных знаков и знаков обслуживания, которые зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Изначально планировалось, чтобы нововведения вступили в силу с марта следующего года, однако срок вступления перенесли на сентябрь.
Проект будет рассмотрен на заседании думы 27 октября.
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Однако предполагается исключение. Разрешается указание фирменных наименований некоммерческих организаций, товарных знаков и знаков обслуживания, которые зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Проект будет рассмотрен на заседании думы 27 октября.
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Анастасия Чинкова