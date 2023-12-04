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В российском регионе губернатор запретил новогодние корпоративы

В Калужской области губернатор запретил новогодние корпоративы
04 декабря 2023, 12:19
Фото: istockphoto/Phawat Topaisan

Фото: istockphoto/Phawat Topaisan

Губернатор Калужской области Владислав Шапша решил запретить чиновникам проводит новогодние корпоративы.
Об этом он сказал на заседании местного правительства, пишет KP.RU. По мнению губернатора, в такое время неуместно веселье.

В Калужской области не впервые отменяют новогодние корпоративы. В 2020 году веселье отменили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Шапша запретил работодателям устраивать корпоративы из-за проведения СВО.


Ранее певица Любовь Успенская рассказала, как выступала пьяной на новогоднем корпоративе. News.ru пишет, что Успенская призналась, что во время выступления в Барвихе выпила очень много алкоголя. В тот день артистка давала четвертый концерт подряд.

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#сотрудники
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Верховный суд разрешил конфисковывать авто у супругов в случае нарушения ПДД
04 декабря 2023, 12:52

Фото: istockphoto/MahmutSonmez

Конфисковать машину у нарушителя ПДД законно, даже в том случае, если автомобиль является совместным имуществом супругов.
Такое решение принял Верховный суд РФ. При этом у второго собственника есть право требовать компенсацию. 

Примером такой конфискации явилась история в республике Марий Эл. Местного жителя признали виновным в пьяном вождении. При этом он сел за руль уже после того, как его лишили водительских прав. 

В итоге суд назначил виновному 400 часов обязательных работ и повторно лишил прав на 35 месяцев. Автомобиль конфисковали, хотя он и находился в долевой собственности нарушителя и его супруги.

Осуждённый подал жалобу. Он потребовал пересмотреть приговор, и выиграл: в кассационном суде отменили решение о конфискации. 
Данное решение замгенпрокурора РФ Игорь Ткачёв обжаловал в Верховном суде. 

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Блиновская заплатила долг налоговой в 1,5 млрд рублей за несколько дней
04 декабря 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Ещё на прошлой неделе сумма задолженности блогера Елены Блиновской составляла 1 402 202 042 рублей, а уже сегодня в этой графе стоит ноль.
Об этом пишет SHOT. 

Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей блогеру Еленой Блиновской. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала её адвокат Наталия Сальникова. Задолженность по налогам составляет 918 миллионов рублей, а остальные 1,4 миллиарда составляют пени и штрафы.

Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Суд решил 14 ноября продлить домашний арест подсудимой до конца января 2024  года.

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#блогер
#налоги
#фнс
#общество
#деньги
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Корональная дыра атаковала Землю: для кого опасны магнитные бури, как спастись
Корональную дыру нашли на Солнце, когда обрушатся на Землю магнитные бури
04 декабря 2023, 12:37

Фото:istockphoto/Elen11

Магнитосфера Земли только начала приходить в норму после минувших магнитных бурь, как вдруг гигантская корональная дыра на Солнце атаковала оболочку планеты. Что означает космическое явление, приведут ли дыры на Солнце к ухудшению самочувствия, и что делать метеозависимым людям, расскажет редакция «Радио 1».

Корональные дыры на Солнце 2023 


Астрономы обнаружили огромную корональную дыру на Солнце, которая направлена на Землю. Космическое явление образовалось из-за вихревых процессов на поверхности Солнца. Поток заряженных частиц может ворваться в земную атмосферу со скоростью почти в 3 миллиона километров в час.

Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле
Синоптик Ильин рассказал о мощной магнитной буре на Земле

Специалисты обеспокоены предстоящим геоштормом, так как он может привести к серьезным магнитным бурям.

Магнитные бури в декабре 2023


Сильная геомагнитная активность ожидается с 4 по 7 декабря 2023 года, ее мощность составит 7-8 баллов. В научном сообществе предупредили, что магнитная буря будет сопровождаться полярным сиянием, которое смогут увидеть жители Центральной России. Чтобы наблюдать за явлением, нужно отправиться в отдаленное от искусственного освещения место.

Магнитные бури: на кого влияют

 
В группу риска входят маленькие дети, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболевания сердца. В периоды космической активности, у восприимчивых людей начинает болеть голова, обостряются мигрени, наблюдаются резкие скачки давления, упадок сил, бессонница, ломота в суставах.   

Врачи рекомендуют также особенно беречь себя в периоды геошторма беременным женщинам. Наибольший вред магнитные бури могут нанести тем, кто страдает от болезней сердца.


Как пережить магнитную бурю


Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на здоровье, нужно отказаться от употребления кофе, энергетических напитков и алкоголя. Утренняя зарядка поможет улучшить кровообращение, что наладит работу сердца. Для тех, кто имеет проблемы с этим органом, лучше исключить любую физическую активность и ограничиться контрастным душем.

Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие
Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

Из рациона следует исключить жирные и жареные блюда. Также нужно больше находиться на свежем воздухе и свести к минимуму пользование электронными устройствами, смартфонами, компьютером и т.д.

 


Магнитные бури в декабре 2023

 
За три осенних месяца текущего года на Землю обрушилось более 15 солнечных вспышек, сопровождающихся сильными магнитными возмущениями. Ученые выяснили, что периоды солнечной активности наблюдаются один раз в 11 лет. Такие явления являются нормой, и поводом для беспокойства было бы их отсутствие.

В декабре 2023 года сильные магнитные бури также придут на Землю 8, 18 и 26 числа. Ожидается, что это будут сильные возмущения мощностью 4 балла из 9 возможных.
 
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#врачи
#солнце
#здоровье
#астрономы
#заболевания
#магнитные бури
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Воробьёв: в Подмосковье осталось достроить дома для 3 тыс дольщиков
04 декабря 2023, 12:35

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До 1 января в Подмосковье должны быть решены все проблемы обманутых дольщиков. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В рамках большого федерального проекта обеспечения жильём обманутых дольщиков был принят целый блок законопроектов, который позволяет сегодня вести строительство многоквартирных домов с гарантией представления жилья. Это так называемые эскроу-счета и вся система проектного финансирования. И мы в Московской области по поручению президента до 1 января должны завершить решение проблемы обманутых дольщиков», – сказал Воробьёв на совещании с областным правительством и главами городских округов.
По словам губернатора, в Подмосковье осталось достроить дома для примерно 3 тыс дольщиков. 
 
«Благодаря решению нашего президента, нормативному документу и большим дополнительным ресурсам на прошлой неделе вышло постановление, которое позволяет нам завершить все выплаты. Осталось достроить небольшое количество домов – для порядка 3 тыс дольщиков», – уточнил глава региона. 
Воробьёв также поблагодарил федеральное правительство, Минфин и строительный блок за принятие документов, которые сделали возможным решение вопроса с обманутыми дольщиками. 
 
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#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#строительство
#дома
#жильё
#дольщики
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За осень в подмосковных лесах спасли 740 «потеряшек»
04 декабря 2023, 12:19

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

За три месяца в лесах Подмосковья заблудились 740 человек. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Единой службой спасения «112» сообщения «Заблудился в лесу» фиксировались и передавались в региональную диспетчерскую службу Комитета лесного хозяйства Московской области.

«За осенний период в подмосковных лесах потерялись 740 человек. Всех нашли, кому требовалось — оказали медицинскую помощь и помогли найти дорогу домой.<…>Холод — главный враг человека в зимнем лесу. Если есть спички, все не так плохо. Но согреться можно и без костра. Надо больше двигаться, организм при движении вырабатывает тепло. Можно во время передвижения громко петь. Боевой дух поднимете и вас могут услышать находящиеся неподалеку люди », — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Самое большое количество ​людей, заблудившихся в лесу, было зафиксировано в сентябре и составило 682 человека. В октябре их число уменьшилось до 51, а в ноябре до 7 человек.

Стоит отметить, что поиск заблудившихся в лесу проводился участковыми лесничими, сотрудниками МЧС, поисковыми отрядами «Лиза Алерт» и Мособлпожспаса.

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#человек
#министр
#люди
#подмосковье
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Воробьёв поручил внимательно отнестись к уборке снега по утверждённым алгоритмам
04 декабря 2023, 12:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководству Подмосковья и главам городских округов необходимо внимательно отнестись к уборке снега наступившей зимой. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.
«Пришла зима, и это очень заметно. Все выходные огромные усилия муниципальных, дорожных служб были направлены на реализацию большой работы по расчистке дорог, дворов и тротуаров. Для этого существуют специальные алгоритмы, которые мы оттачивали при рекордном циклоне то ли за 100, то ли за 145 лет. Ничего нового», – сказал глава региона. 
Воробьёв обратил внимание на то, что каждая зима – это большая работа коммунальных и дорожных служб. 
«Нам очень важно действовать слаженно. Хочу поблагодарить глав городских округов, которые включились в работу и находятся в «зелёной» зоне. Есть и те, кто «западает». Ещё раз прошу вас внимательно отнестись к возложенным на вас обязанностям. Задачи понятны, уверен, что справимся», – заключил губернатор. 
Ранее сообщалось, что Московский регион атаковал мощный циклон «Оливер». Гидрометцентр России зафиксировал выпадение максимального для 3 декабря количество осадков за 145 лет наблюдений. 
 
На понедельник ведомство объявило жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и гололедицы. Порывы ветра могут достигать 16 м/с. 

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#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#снег
#снегопад
#снегоуборочная техника
#уборка
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В Госдуме предлагают платить врачам, которые отговорят пациенток от аборта
Зампред ГД Толстой предложил давать премии врачам за отказы от абортов
04 декабря 2023, 11:56

Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

В Государственной Думе предлагают платить врачам, которые отговорят своих пациенток от аборта.
Премировать медиков предлагает заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой, пишет «Парламентская газета».

«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей», — говорит Петр Толстой.
По словам политика, статистика Минздрава отражает только аборты, проведённые в госклиниках. По словам Толстого, запрещать аборты никто не планирует, но, по его мнению, женщины должны иметь возможность спокойно принять решение в дни тишины, которые в частных клиниках не соблюдаются. Также он раскритиковал частные клиники в злоупотреблении рекламой абортов.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что запрет на аборты не даст скачкообразного роста численности населения. 

«Польша, Аргентина, Испания, Ирландия, некоторые штаты США — нигде запрет на медицинское прерывание беременности не приводил к ощутимым результатам. Только Техасе выросла рождаемость на 4%, но это связано скорее с миграцией беременных женщин через границу с Мексикой, которые прибывали в штат, чтобы ребенок получил гражданство», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Ракша.
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#аборт
#женщины
#врачи
#новости
#больница
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Депутат Картаполов прокомментировал слухи об увеличении срока службы в армии
Картаполов: Необходимости увеличивать срок службы до двух лет нет
04 декабря 2023, 11:36

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

В увеличении срока обязательной службы в армии до 2 лет нет необходимости.

Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ думы по обороне и безопасности Андрей Картаполов, пишет «Газета.ru»

«Я много раз уже говорил: никакой необходимости в двухлетнем сроке службы для молодого человека нет. Он способен за год полностью освоить воинскую специальность», — заявил Картаполов.
Он также отметил, что на второй год бойцы теряют время и «проедают государственную еду», а могли бы принести много пользы народному хозяйству за это время.

Парламентарий обратил внимание на то, что комитете по обороне не оказалось те, кто поддержал идею об увеличении срока обязательной службы до двух лет.

Ранее сообщалось, численность Вооружённых сил России увеличена на 170 тыс. человек — до 1 320 000 военнослужащих. В Минобороны объяснили, зачем это нужно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мнение
#депутат
#армия
#военные
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В Подмосковье запустили конкурс на самую нарядную новогоднюю ёлку
04 декабря 2023, 11:35

Фото: ГУСТ МО

Главное управление содержания территорий Московской области в этом году продолжило новогоднюю традицию, запустив конкурс на самую ГУСТую и нарядную ёлку Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это отличная возможность сплотиться всем двором. Наряжайте новогодних красавиц вместе с соседями и делитесь фотографиями, а также небольшим рассказом, почему именно ваша ёлка должна победить. Заявки принимаем до 18 декабря. 22 декабря мы запустим единое для всех участников голосование в нашем телеграм-канале. Оно продлится сутки и определит победителей», – описала условия конкурса руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Условия конкурса таковы: ёлка должна находиться на придомовой территории, а фотографии сделаны чётко и с разных ракурсов. 
 
Заявки можно направлять на электронную почту: gust_info@mosreg.ru.
 
Условия конкурса и критерии отбора заявок можно найти в телеграм-канале ГУСТ.
 
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