В российском регионе губернатор запретил новогодние корпоративы

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша решил запретить чиновникам проводит новогодние корпоративы.
Об этом он сказал на заседании местного правительства, пишет KP.RU. По мнению губернатора, в такое время неуместно веселье.
В Калужской области не впервые отменяют новогодние корпоративы. В 2020 году веселье отменили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Шапша запретил работодателям устраивать корпоративы из-за проведения СВО.
Ранее певица Любовь Успенская рассказала, как выступала пьяной на новогоднем корпоративе. News.ru пишет, что Успенская призналась, что во время выступления в Барвихе выпила очень много алкоголя. В тот день артистка давала четвертый концерт подряд.
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В Калужской области не впервые отменяют новогодние корпоративы. В 2020 году веселье отменили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Шапша запретил работодателям устраивать корпоративы из-за проведения СВО.
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Мария Фирсова