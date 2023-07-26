В российские регионы придёт сильная жара

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«На Черноморском побережье будет чуть прохладнее - до +32-34 градусов: там имеется сглаживающий фактор в виде моря. В пятницу температура понизится на 10 градусов и придёт к норме»,- рассказал Роман Вильфанд.
Из-за сухой и ненормально жаркой погоды в некоторых регионах мира ограничивают потребление воды. Активное использование кондиционеров привело к увеличению расходования электричества, передает РИА Новости.
Вэй Кэ считает, что возникновение экстремально высоких температур связано не только с краткосрочными синоптическими явлениями, но и долгосрочным глобальным процессом потепления климата.
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