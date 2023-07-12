В российских городах лишь 9% новостроек сосредоточено в центре города

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Отмечается, что средняя площадь таких квартир в новостройках в центральных районах российских городов составляет 63 кв. м.
«Одной из приоритетных задач Мосгосстройнадзора является минимизация негативных факторов строительного процесса и обеспечение комфорта жителей. Инспекторы комитета регулярно проверяют соблюдение экологических и санитарных требований, а также культуру производства на стройплощадках», — приводит АГН «Москва» комментарий председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.
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