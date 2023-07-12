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В российских городах лишь 9% новостроек сосредоточено в центре города

12 июля 2023, 13:38

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Potashev

В крупных российских городах среднее число новостроек в центре города составляет лишь 9%.
Наибольшее количество новых построек в центре города зафиксировано в Нижнем Новгороде, где сосредоточено 19% от всех новостроек. Как передают «Дни.ру», наименьшее число нового жилья в центре города построено в Екатеринбурге и Красноярске.

Отмечается, что средняя площадь таких квартир в новостройках в центральных районах российских городов составляет 63 кв. м.


Вместе с тем, на самих стройках также регулярно проводятся проверки. Так, ха первые шесть месяцев этого комитет государственного строительного надзора Москвы провёл 2 777 проверок экологических и санитарных норм на столичных стройках.

«Одной из приоритетных задач Мосгосстройнадзора является минимизация негативных факторов строительного процесса и обеспечение комфорта жителей. Инспекторы комитета регулярно проверяют соблюдение экологических и санитарных требований, а также культуру производства на стройплощадках», — приводит АГН «Москва» комментарий председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

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#недвижимость
#новостройки
#город
#центр
#стройка
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В Подмосковье откроется комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий
12 июля 2023, 13:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Компания ООО «Солнечная Долина» построит в городском округе Химки комплекс по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.
Инвестиции компании «Солнечная Долина» в реализацию проекта составят 500 миллионов рублей, производство поможет создать в округе 350 новых рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки. Введение в эксплуатацию нового производство намечается на 2024 год. 

В пресс-службе добавили, что в Химках реализуется множество мер поддержки бизнесу, такие как льготы, субсидии, юридические консультации и другие. 
«Создание новых рабочих мест — одна из приоритетных задач администрации Химок и Совета депутатов. Мы стремимся к развитию экономики нашего города и улучшению благосостояния наших жителей. Каждое новое рабочее место вносит свой вклад в развитие общества и города, а также создает благоприятные условия для профессионального роста и самореализации», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.    
В администрацию Химок поступают предложения о предоставлении мер поддержки МСП, 12 из которых были приняты администрацией. 9 заявок были связаны с помощью в приобретении оборудования или лизинга. 2 заявки связаны с открытием предприятий по франшизе.

Все меры поддержки бизнеса в Подмосковье переведены в электронный вид, подробнее о них можно узнать на интерактивной инвестиционной карте. 

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В Химках за 5 лет реализовано свыше 50 масштабных инвестпроектов.

В Химках откроются новые предприятия, благодаря которым в округе появятся 670 новых рабочих мест.

Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах.
#Химки
#строительство
#хлебобулочные изделия
#производство кондитерские изделия
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В Подмосковье определят лучшее место отдыха в лесах
12 июля 2023, 13:12

Фото: Комлесхоз МО

В Московской области второй год подряд стартовал смотр-конкурс на лучшее благоустроенное место отдыха. В нём участвуют лесничества региона. Итоги подведут в августе, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Отмечается, что главными критериями оценки будут целесообразность выбора лесного участка, оригинальность, творческий подход при реализации замысла, объём и виды выполненных работ, мастерство исполнения, использование различных элементов и удобство зоны отдыха.
 
Конкурс проводится среди 19 филиалов лесничеств Мособллеса. 

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#Комлесхоз МО
#лес
#благоустройство
#конкурс
#Московская область
#Подмосковье
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Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера
12 июля 2023, 12:47

Фото: iStock/inga

Скончался французский писатель чешского происхождения Милан Кундера, автор культового романа «Невыносимая легкость бытия».
Произведения писателя были переведены на десятки языков. Одним из наиболее известных произведений стало «Невыносимая легкость бытия». Об этом сообщает Чешское телевидение.

Автор книг скончался на 94 году жизни во Франции. Писателя неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по литературе, он был одним из самых известных авторов зарубежом. 

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#смерть
#писатель
#Кундера
#Чехия
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В Подмосковье модернизируют предприятие по производству мороженого
12 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты проводят модернизацию предприятия по производству мороженного в Солнечногорске для увеличения производственных мощностей.

Солнечногорская компания «АйсКро», производящая мороженное с микроэлементами, проведет модернизацию производства и начнет строительство новой очереди, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Дополнительная линия производства мороженого увеличит объемы до 1200 тонн ежегодно. Завершить проект по модернизации планируют в конце следующего года. Увеличение производственных мощностей позволит дополнительно создать порядка 20 новых рабочих мест», — рассказал курирующий Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заместитель председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.    

Компания производит 67 вкусов мороженого, в которые входит протеиновое мороженное, мороженное без сахара, мороженное без содержания лактозы, мороженное с селеном, йодом и другое.

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#Солнечногорск
#подмосковье
#мороженное
#модернизация
#строительство
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В Университете приемных родителей учатся больше 7 тысяч человек
12 июля 2023, 11:43

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

На данный момент свыше 16 тысяч подмосковных семей воспитывают детей-сирот.
В Университете будущие родители проходят специальную подготовку, чтобы подготовиться к ответственному и трудному делу — воспитанию детей, которые очень нуждаются в любви и заботе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В регионе реализуются проекты для людей, которые хотят взять в свою семью приемного ребенка. Одна из таких программ — Университет приемных родителей. Для нас важно, что в регионе растет число тех, кто готов помочь детям обрести семью», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Занятия в Университете приемных родителей проводят профессиональные психологи, педагоги и юристы. Вебинары занятий можно увидеть на сайте. 

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#Ирина Каклюгина
#приемные родители
#приемные дети
#Университет приемных родителей
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Красноярские полицейские спасли забежавшую в магазин косулю
12 июля 2023, 11:24

Фото: istockphoto/Daniel Pankoke

В городе Ачинск на севере Красноярского края в продуктовый магазин забежала косуля. Испуганное животное выручили оперативно подъехавшие правоохранители.
Продавец магазина рассказала, что косуля забежала в магазин и сразу начала метаться между витрин. Попав в непривычную обстановку, животное было совершенно сбито с толку и никак не могло самостоятельно выбраться, хотя дверь была открыта, передает РИА Новости.

Поняв, что парнокопытное не может покинуть магазин без посторонней помощи, продавщица позвонила в отдел полиции, где немало удивились необычному вызову. Прибывшие в торговую точку правоохранители осторожно изловили перепуганную косулю, завернули ее в одеяло. Затем они погрузили животное в патрульный автомобиль и отвезли за город. Там они извлекли зверя, освободили его от одеяла и выпустили в естественную среду обитания. Каким образом косуля по оживленным улицам добралась до магазина, осталось неизвестным.

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#красноярск
#магазин
#косуля
#полицейские
#помощь
#животное
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Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали 1,5 тысячи ям
12 июля 2023, 11:20

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов дорожного покрытия.

Ведомство сообщает, что за прошедшие сутки на региональных и муниципальных дорогах отремонтировали больше 1,5 тысяч дефектов покрытия, из которых 800 ям устранили на муниципальных дорогах, а порядка 700 на региональных.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Мытищи, устранившие 136 ям, Подольск — 63, Серпухов и Щелково устранили по 55 дефектов.

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#Ямы
#ямочный ремонт
#Минтранс
#ремонт дорог
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В Серебряных Прудах возобновили турслёты для детей с инвалидностью
12 июля 2023, 11:10

Фото: КЦСОиР «Серебряно-Прудский»

В Серебряных Прудах возобновили традицию выездов на природу для детей с инвалидностью, которая была забыта на несколько лет. В этом году специалисты Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серебряно-Прудский» решили вернуть такую форму отдыха и оздоровления.
«В городском округе проживает более 70 детей-инвалидов. Часть из них отправилась на живописный берег реки Осётр у деревни Ливадия. В этом году на слёт пригласили соседей из Зарайска», – сообщает издание «Серебряно-Прудский вестник». 
Дети приняли участие в спортивных соревнованиях, специально адаптированных для них. Импровизированная полоса препятствий позволила ребятам показать физическую подготовленность, сноровку, смекалку, а также обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных силах.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Серебряные Пруды
#туризм
#дети-инвалиды
#Московская область
#Подмосковье
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FOX NEWS: американские ученые планируют создать гибрид человека и свиньи
12 июля 2023, 10:49

Фото: istockphoto/vchal

В Китае заявили, что международная группа ученых сумела вырастить эмбрионы, представляющие собой смесь генетического материала животного и человека и поддерживать в них жизнь на протяжении 20 дней. Специалисты из США решили не отставать и скрестить человека и свинью.
По сообщению телеканала FOX NEWS, Америка следует в ногу с китайскими инновациями и ни в коем случае не будет отставать в области генетических исследований. Только вместо обезьяны, чей эмбрион скрещивался с человеческим в Китае, американцы планируют использовать свинью. Что касается практической пользы от подобных экспериментов, то ученые указывают на возможность получения новых моделей для изучения болезней и создания лекарств, передает сетевое издание «Блокнот». Также рассматривается возможность искусственного выращивания донорских органов для пересадки, которые будут совместимы с организмом человека.

Критики подобных проектов указывают на проблемы этического характера. Ведь такой организм, созданный экспериментальным путем, уже не является животным, но в то же время это и не человек. Также противники создания гибридов ссылаются на непредсказуемость физических и психологических свойств новых организмов.

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#эксперимент
#человек
#организм
#сша
#свинья
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